Πολλές εταιρείες χρειάζονται νεότερους εργαζόμενους για να εφαρμόσουν στρατηγικές τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Μαρκ Κιούμπαν συμβουλεύει μαθητές λυκείου και φοιτητές να αφιερώσουν τον χρόνο τους μαθαίνοντας τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Κατά τη διάρκεια του podcast «TBPN» στις 20 Αυγούστου, τόνισε ότι αυτή η γνώση θα τους επιτρέψει να βοηθήσουν εργοδότες και συναδέλφους, ακόμη και αν δεν είναι μηχανικοί λογισμικού.

«Μάθετε ό,τι μπορείτε για την Τεχνητή Νοημοσύνη και πώς να την εφαρμόζετε στις επιχειρήσεις», είπε, σημειώνοντας ότι πολλές εταιρείες δεν γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο Κιούμπαν ενθαρρύνει τον πειραματισμό με δωρεάν εργαλεία Τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων προσαρμογής μοντέλων σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά σενάρια, καθώς τέτοιες δεξιότητες θα δημιουργήσουν «δουλειές δεξιά και αριστερά».

Με πάνω από 34 εκατομμύρια επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, πολλές μικρές εταιρείες χρειάζονται νεότερους εργαζόμενους για να εφαρμόσουν στρατηγικές ΤΝ, ενώ ακόμη και μεγάλες εταιρείες αγωνίζονται να ενσωματώσουν αποτελεσματικά την τεχνολογία, όπως δείχνει έρευνα της EY. Η μεγαλύτερη επιτυχία στην εφαρμογή της ΤΝ έχει παρατηρηθεί σε μικρές, νεοσύστατες επιχειρήσεις με νέους επιχειρηματίες, σύμφωνα με το MIT.

Ο Κιούμπαν συγκρίνει την τωρινή άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης με την εμπειρία του στα 20 του χρόνια, όταν έπειθε εταιρείες να χρησιμοποιήσουν υπολογιστές. «Αν ήμουν έφηβος σήμερα, θα βοηθούσα τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη», λέει.

Συμβουλές ειδικών, όπως ο καθηγητής Ethan Mollick, περιλαμβάνουν τη χρήση εργαλείων ΤΝ τουλάχιστον 10 ώρες την εβδομάδα και την επένδυση σε συνδρομητικά μοντέλα όπως GPT, Claude ή Gemini για πρακτική και εξοικείωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για όσους θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην ΤΝ, το CNBC προσφέρει το διαδικτυακό μάθημα «Πώς να χρησιμοποιείτε την Τεχνητή Νοημοσύνη για καλύτερη επικοινωνία στην εργασία», με οδηγίες για τη βελτιστοποίηση email, σημειωμάτων και παρουσιάσεων.