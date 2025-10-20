Δύο φίλοι ζωής στο «The Wall» της Τρίτης 21/10.

Δύο φίλοι ο Γιάννης και ο παραολυμπιονίκης Μάκης Καλαράς παίζουν για να κερδίσουν και να προσφέρουν. Οι δυό τους θα βρεθούν αύριο, Τρίτη 21/10, στο νέο επεισόδιο του The Wall, που παρουσιάζει ο Χρήστος Φερεντίνος, με την αγωνία να πηγαίνει στα ύψη.

Δείτε το trailer

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddnfkq7mk6m9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Χρήστος Φερεντίνος, με τη χαρακτηριστική αμεσότητα και το χιούμορ του, στέκεται δίπλα στους παίκτες και τους εμψυχώνει στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» ύψους 12 μέτρων! Σε κάθε επεισόδιο, δύο παίκτες βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους και την «παντοδύναμη» τύχη, προσπαθούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να κερδίσουν το «γιγαντιαίο» έπαθλο έως 350.000 ευρώ!