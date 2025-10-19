Τι είπε για τον αγαπημένο της θείο.

Στη σκηνή του «The Voice» βρέθηκε η Χριστίνα από τη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Κυριακής, η οποία προτού ακούσουν οι τέσσερις κριτές, κλήθηκε να μοιραστεί τη δική της συγκινητική ιστορία ζωής.

Πιο συγκεκριμένα, η νεαρή διαγωνιζόμενη είπε: «Η μαμά μου ήτα τραγουδίστρια, η αδελφή μου η μεγάλη ήταν επίσης τραγουδίστρια και ο θείος μου έπαιζε μπάσο. Ο θείος αυτός ήταν που μαζί με τον μπαμπά μου μου είχαν πάρει την πρώτη μου κιθάρα στα 10 – 12 μου χρόνια, κάπου εκεί. Μικρούλα ήμουν. Ερχόταν στο σπίτι και μαθαίναμε να παίζουμε αλλά έφυγε πολύ νωρίς».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddmje3dfqyk9?integrationId=40599y14juihe6ly}