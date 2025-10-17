Μάς καλεί να ζήσουμε μαζί του ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στο αποψινό επεισόδιο του «The Roadshow» μάς ταξιδεύει στη Μύκονο, όπου ανακαλύπτει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, μοναδικούς ανθρώπους και υπέροχες ιστορίες!

Όσα θα δούμε απόψε, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 21:00

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, επισκέπτονται τη Μύκονο. Στο νησί των Ανέμων ο Γρηγόρης εξασκεί τα αγγλικά του και αφού πηγαίνει στο κουρείο του Κώστα μας δίνει οδηγίες πώς θα καταφέρουμε να το βρούμε.

Στη συνέχεια, συναντάει κάποιους Μυκονιάτες μανάβηδες από τη Θεσσαλονίκη και, ενώ συνεχίζει τον δρόμο του, μπλέκει σε «μαλλιοτραβήγματα» για ένα φρέσκο ψάρι!

Ο Γρηγόρης και ο Διονύσης δεν χάνουν ποτέ το κέφι τους και διασκεδάζουν μέρα μεσημέρι σε ένα super market με dj, χορεύοντας ανάμεσα στα γάλατα και τα τυριά.

Ακολουθούν ενδιαφέρουσες και τρυφερές συναντήσεις με την Μαρίνα, τη γλυκιά δασκάλα της Μυκόνου που έχει κάνει τεράστια επιτυχία και στο Tik Tok, και την κυρία Ειρήνη, που είναι γέννημα θρέμμα του νησιού.

Φυσικά, δεν παραλείπουν να επισκεφτούν στο σπίτι του τον Πέτρο Νάζο, από το Μύκονος TV, και μετά επισκέπτονται τον ακόμα πιο γνωστό Πέτρο… με τον οποίο πηγαίνουν για φαγητό.

Στη συνέχεια, στην παραλία Super Paradise ο Γρηγόρης αναπολεί το παρελθόν, ο Διονύσης βρίσκει κατά λάθος το σόι του σε μία ταβέρνα, ενώ μπαίνουν και στα άδυτα του Cavo Paradiso.

Τέλος, τα λένε με τον Δημήτρη Σταρόβα και τη Ζέτα Μακρυπούλια με έναν εντελώς ανορθόδοξο τρόπο…

Ο Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

{https://www.youtube.com/watch?v=CgZcHADVIKE}