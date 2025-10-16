Κέρδισε τις εντυπώσεις η 21χρονη καλλονή στο Deal!

Στο αποψινό επεισόδιο του Deal, έγινε η ανατροπή και ο παρουσιαστής, Γιώργος Θαναηλάκης, υποδέχτηκε στην καρέκλα την 21χρονη Μαλένα, την κόρη του Αντώνη Βλοντάκη, η οποία προκάλεσε τον θαυμασμό των τηλεθεατών αλλά και του κοινού.

Η ίδια, είχε μια σύντομη συζήτηση λίγο πριν αρχίσει να δοκιμάζει την τύχη της, ενώ αποκάλυψε στον παρουσιαστή πως έπαιζε χρόνια βόλεϊ, εκπροσωπώντας τον αριθμό «11», όπως και ο μπαμπάς της στους αγώνες που συμμετείχε.

Πλέον, σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, ενώ τρέφει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υποκριτική. Μεταξύ άλλων μάλιστα, αποκάλυψε πως μερικά χρόνια αργότερα, θα έπαιζε στο πλευρό του μπαμπά της, ωστόσο οι πανελλήνιες, έγιναν η προτεραιότητά της.

Deal - Έκλεψε τις εντυπώσεις η Μαλένα

Στο σήμερα ωστόσο, η Μαλένα, μπήκε στο πλατό του Deal, για να διεκδικήσει το μεγαλύτερο ποσό από τον τραπεζίτη, ωστόσο, η αρχή που έκανε δεν ήταν και τόσο καλή. Ήδη από τα οκτώ πρώτα κουτιά, κατάφερε να βγάλει μεγάλα ποσά, ωστόσο είχε ακόμη στον πίνακα τις 70.000 τις, 20.000 και 40.000 ευρώ, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια καλύτερη προσφορά από τον τραπεζίτη.

Έτσι λίγο πριν ανοίξει το κρίσιμο κουτί, η Μαλένα, ζήτησε από το κοντρόλ ένα τραγούδι με σκοπό να χορέψει αν βγάλει μπλε νούμερο.

Αυτό είναι που έγινε μάλιστα, καθώς άνοιξε το «8», το πρώτο κουτί του τρίτου γύρου, έβγαλε εκτός τα 500 ευρώ. Ευθύς αμέσως, η 21χρονη καλλονή, ξεκίνησε να χορεύει στους ρυθμούς της μουσικής, ξεσηκώνοντας ολόκληρο το πλατό.

