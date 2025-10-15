Η μπαταρία άρχισε να βγάζει καπνούς και μετά τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο Κόλτον δεν ήταν ιδιαίτερα «καλό παιδί», αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, ούτε προκάλεσε μεγάλες ζημιές, όταν εξαιτίας του τυλίχθηκε στις φλόγες μια μπαταρία ιόντων λιθίου.

Πρόκειται βέβαια για σκύλο, ο οποίος άρχισε να «παίζει» με μια μπαταρία ιόντων λιθίου, στο σπίτι της οικογένειάς του, στο Chapel Hill της Βόρειας Καρολίνας.

Όταν η μπαταρία άρχισε να βγάζει καπνούς, ο σκύλος έσπευσε να απομακρυνθεί. Μια σωστή κίνηση, καθώς αμέσως μετά η μπαταρία τυλίχθηκε στις φλόγες. Ευτυχώς, η φωτιά έσβησε αμέσως, όπως φαίνεται στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού.

Ο σκύλος δεν τραυματίστηκε, ενώ πέρα από το χαλί που κάηκε στο σημείο όπου ήταν η μπαταρία, δεν προκλήθηκαν άλλες ζημιές στο σπίτι. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, η πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής υπενθύμισε πόσο σημαντικό είναι να φορτίζονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται με ασφάλεια οι μπαταρίες ιόντων λιθίου.

{https://x.com/FoxNews/status/1978539695425396742}