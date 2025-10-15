«The Roadshow»- Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 21:00.

Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 21:00, για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, επισκέπτονται την Μύκονο.

Στο νησί των Ανέμων ο Γρηγόρης εξασκεί τα αγγλικά του και αφού πηγαίνει στο κουρείο του Κώστα μας δίνει οδηγίες πως θα καταφέρουμε να το βρούμε. Στη συνέχεια, συναντάει κάποιους Μυκονιάτες μανάβηδες από τη Θεσσαλονίκη και ενώ συνεχίζει τον δρόμο του μπλέκει σε «μαλλιοτραβήγματα» για ένα φρέσκο ψάρι!

Όσα θα δούμε στο 4 ο επεισόδιο του «The Roadshow»

Ο Γρηγόρης και ο Διονύσης δεν χάνουν ποτέ το κέφι τους και διασκεδάζουν μέρα μεσημέρι σε ένα super market με dj και χορεύουν ανάμεσα στα γάλατα και τα τυριά. Ακολουθούν ενδιαφέρουσες και τρυφερές συναντήσεις με την Μαρίνα, τη γλυκιά δασκάλα της Μυκόνου που έχει κάνει τεράστια επιτυχία και στο Tik Tok, και την κυρία Ειρήνη, που είναι γέννημα θρέμμα του νησιού.

Φυσικά, δεν παραλείπουν να επισκεφτούν στο σπίτι του τον Πέτρο Νάζο, από το Μύκονος TV, και μετά επισκέπτονται τον ακόμα πιο γνωστό Πέτρο… με τον οποίο πηγαίνουν για φαγητό. Στη συνέχεια, στην παραλία Super Paradise ο Γρηγόρης αναπολεί το παρελθόν, ο

Διονύσης βρίσκει κατά λάθος το σόι του σε μία ταβέρνα, ενώ μπαίνουν και στα άδυτα του Cavo Paradiso. Τέλος, τα λένε με τον Δημήτρη Σταρόβα και τη Ζέτα Μακρυπούλια με έναν εντελώς ανορθόδοξο τρόπο…

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Παρασκευή στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

{https://www.youtube.com/watch?v=SFkQLNcocOM}