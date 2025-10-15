Απόψε στις 22:20 νέο επεισόδιο στη «Γη της Ελιάς».

Νέες προκλήσεις, εκβιασμοί, επικίνδυνες αποκαλύψεις, συναισθηματικές συγκρούσεις και μυστικά που βγαίνουν στο φως επιφυλάσσουν τα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Η δράση κορυφώνεται και οι σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων δοκιμάζονται από τις πιέσεις που ασκούνται σε κάθε επίπεδο.

Τι θα δούμε απόψε - Επεισόδιο 22 (Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 22:20)

Η Βασιλική, παρόλο που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, αναγνωρίζει τον άντρα που την πυροβόλησε κι ο Κουράκος προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια του παζλ.

Μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις από το χρηματοκιβώτιο του Σήφη, οι Ρουσσάκηδες φέρνουν την αστυνομία στο σπίτι, ζητώντας βοήθεια για να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει.

Τυφλωμένη από πόνο και δίψα για δικαίωση, η Ασπασία είναι έτοιμη να πουλήσει τα πάντα προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τον νεκρό της γιο.

Ο Παυλής βυθίζεται όλο και περισσότερο στον έρωτά του για τη Δάφνη, με τον Μανώλη να βρίσκεται πάντα στο πλευρό του.

Αργότερα, ο Μανώλης ανοίγει τους τραπεζικούς λογαριασμούς του νεκρού πατέρα του και μένει άφωνος από το αστρονομικό ποσό που βρίσκει μέσα.

Η Αλεξάνδρα ενημερώνει τον Αντώνη ότι ο Παυλής επιστρέφει στη θέση του, στο λατομείο, κι εκείνος γίνεται έξαλλος, καθώς νομίζει ότι σκοπεύουν να τον αντικαταστήσουν. Την ίδια ώρα, ο Στέφανος ξεκλειδώνει ένα κρίσιμο μυστικό, εκμαιεύει από τη Μαλένα το αληθινό όνομα της μητέρας της. Η Αθηνά πιάνει την Ιουλία και τον Τζον στο κρεβάτι.