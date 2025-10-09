Η απάντηση της ηθοποιού για τα σχόλια που δέχθηκε.

Η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε για την πρόσφατη γυμνή φωτογραφία της που προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media, εκφράζοντας την έκπληξή της για την αντίδραση του κοινού.

Η κάμερα της εκπομπής Happy Day τη συνάντησε κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης για τη νέα θεατρική παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας». Η ηθοποιός μίλησε για τη ζωή της, τις επιλογές της και τη φωτογραφία από τη Νέα Υόρκη που συζητήθηκε τόσο πολύ.

Αναφερόμενη στην ανάρτησή της, όπου ποζάρει γυμνή με γυρισμένη πλάτη στον φακό, η ηθοποιός σχολίασε: «Αφού σε αυτή την εποχή, όπου δεν υπάρχουν όρια, μία πλάτη μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλη αίσθηση, τι να πω; Ποιος το περίμενε;».

Στη συνέχεια, θυμήθηκε τις πρώτες της δουλειές πριν καθιερωθεί στον χώρο του θεάματος. «Όταν ήμουν φοιτήτρια, εργαζόμουν ως σερβιτόρα και παράλληλα έκανα μαθήματα σε παιδιά. Ήμουν πολύ καλή σε αυτό», είπε, προσθέτοντας πως, αν έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα σε θέατρο και τηλεόραση, θα προτιμούσε τον κινηματογράφο.

