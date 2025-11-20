Αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη για την Δήμητρα Ματσούκα που βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ που της διενεργήθηκε, το αυτοκίνητο έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα ενώ δεν έφερε και πινακίδες.

Νωρίτερα της είχε επιβληθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα, ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βαρος της γνωστής ηθοποιού Δήμητρα Ματσούκα.

Η δίκη ωστόσο, αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου προκειμένου να δοθούν τα αποδεικτικά από την πληρωμή των κλήσεων που της είχαν επιβληθεί.

Η Δήμητρα Ματσούκα εντοπίστηκε χθες να κινείται με ταχύτητα 97 χλμ. την ώρα σε δρόμο με όριο τα 50, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, καθώς της είχαν αφαιρεθεί το προηγούμενο διάστημα.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, η ηθοποιός βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ με τις μετρήσεις να υπερβαίνουν το νόμιμο όριο.