Το «The 2Night Show» έκανε πρεμιέρα, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, τι ακολουθεί;

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μόλις εχθές, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, έκανε πρεμιέρα για 10η συνεχόμενη χρονιά με το «The 2Night Show» στον ΑΝΤ1, ενώ οι πρώτοι του καλεσμένοι, ήταν ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και ο Θοδωρής Φέρρης.

Στο αποψινό επεισόδιο, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο παρουσιαστής, υποδέχεται στο πλατό τον Γιώργο Καπουτζίδη και τον Άρη Μουγκοπέτρου, οι οποίοι, επρόκειτο να παραχωρήσουν μια απολαυστική συνέντευξη.

Παρ’ όλα αυτά στην έναρξη της τηλεοπτική σεζόν, και στο πρώτο επεισόδιο για φέτος, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στάθηκε στα «καυτά» θέματα της επικαιρότητας, όπως άλλωστε συνηθίζει. Έτσι, μεταξύ άλλων, μίλησε για την διακοπή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ για τα σχόλια στον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για τον Πάνο Ρούτσι και την απεργία πείνας.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, στην πρεμιέρα, προβλήθηκαν και ορισμένα στιγμιότυπα, από τα όσα ακολουθούν, ενώ έδειξε και ένα σύντομο κλιπ από την συνέντευξη που έχει ήδη πραγματοποιηθεί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ το αντίστοιχο επεισόδιο, αναμένεται να προβληθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο ίδιος λοιπόν, «άνοιξε» την εκπομπή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι εκπομπές θα είναι δύο, Δευτέρα και Τρίτη, όχι την Τετάρτη. Θα γίνει χαμός και αυτή την χρονιά. Κυρίες και κύριοι, το The 2Night Show για 10η χρονιά μόλις ξεκίνησε!»

