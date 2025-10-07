Η πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε real estate agents έρχεται στον ΑΝΤ1.

Το «Flat Hunters» έρχεται στον ΑΝΤ1 και οι δηλώσεις συμμετοχής, έχουν ήδη ξεκινήσει!

Ο τηλεοπτικός σταθμός, μεταφέρει χαρακτηριστικά: «Ψάχνεις να νοικιάσεις ή να αγοράσεις σπίτι; Έλα στο FLAT HUNTERS! Η πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε real estate agents είναι γεγονός.

3 μεσίτες ακινήτων ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες, υποψήφιους αγοραστές ή πωλητές. Οι μεσίτες έχουν δικαίωμα να δείξουν μόνο ένα ακίνητο ο καθένας, συνεπώς πρέπει να έχουν καταλάβει πολύ καλά τι ψάχνουν οι πελάτες τους.

Σε κάθε επεισόδιο, βλέπουμε τρεις επισκέψεις σε αντίστοιχα ακίνητα και παρακολουθούμε την προσπάθεια κάθε μεσίτη να καταφέρει να βρει το ακίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του πελάτη. Κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη εκπλήξεις, ευχάριστες, συγκινητικές, αλλά και αμήχανες στιγμές, καθώς οι 3 μεσίτες χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν για να διαλέξει ο πελάτης το δικό τους σπίτι και να κερδίσουν. Στο τέλος κάθε ημέρας, και επεισοδίου αντίστοιχα, ο πελάτης επιλέγει το αγαπημένο του ακίνητο.

Αν λοιπόν βαρέθηκες να ψάχνεις σπίτι χωρίς αποτέλεσμα, τότε το FLAT HUNTERS είναι η ευκαιρία σου.

Δήλωσε συμμετοχή στο www.antenna.gr/flathunters και βρες το σπίτι που ψάχνεις!»

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=93wSyMlxjxE}