Η ποινή που επιβλήθηκε στον 55χρονο ράπερ.

Ποινή φυλάκισης 4 ετών και 2 μηνών, αλλά και πρόστιμο 500.000 δολαρίων επιβλήθηκε στον Σον «Diddy» Κομπς.

Ο δικαστής είχε δηλώσει προηγουμένως ότι μια «ουσιαστική ποινή» ήταν απαραίτητη για να σταλεί ένα μήνυμα στους κακοποιητές, προτού καταδικάσει τον Combs σε 50 μήνες φυλάκισης.

Ο Κομπς καταδικάστηκε νωρίτερα φέτος για παραβίαση του νόμου Mann, που απαγορεύει τη μεταφορά ατόμων πέρα ​​από τα όρια των πολιτειών για παράνομες σεξουαλικές πράξεις.

Σον «Diddy» Κομπς δήλωσε ότι αναλαμβάνει την «πλήρη ευθύνη» για τις καταδίκες βάσει του νόμου Mann.