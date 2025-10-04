Ποινή φυλάκισης 4 ετών και 2 μηνών, αλλά και πρόστιμο 500.000 δολαρίων επιβλήθηκε στον Σον «Diddy» Κομπς.
Ο δικαστής είχε δηλώσει προηγουμένως ότι μια «ουσιαστική ποινή» ήταν απαραίτητη για να σταλεί ένα μήνυμα στους κακοποιητές, προτού καταδικάσει τον Combs σε 50 μήνες φυλάκισης.
Ο Κομπς καταδικάστηκε νωρίτερα φέτος για παραβίαση του νόμου Mann, που απαγορεύει τη μεταφορά ατόμων πέρα από τα όρια των πολιτειών για παράνομες σεξουαλικές πράξεις.
Σον «Diddy» Κομπς δήλωσε ότι αναλαμβάνει την «πλήρη ευθύνη» για τις καταδίκες βάσει του νόμου Mann.