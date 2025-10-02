Η δήλωση που έχει μετανιώσει περισσότερο ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο Στέφανος Κασσελάκης άνοιξε το ανακαινισμένο του σπίτι στην εκπομπή Happy Day και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας μίλησε για την επιλογή του να παρουσιάσει στο κοινό μια διαφορετική εικόνα πολιτικού, αλλά και για τη δήλωση που έχει μετανιώσει περισσότερο.

Όπως εξήγησε, η ενασχόληση με το lifestyle δεν ήταν προσωπική του στρατηγική, αλλά ανταπόκριση στη ζήτηση του κόσμου για κάτι διαφορετικό στην πολιτική:

«Δεν το επιλέξαμε συνειδητά, αλλά θεώρησα ότι κάθε μορφή επικοινωνίας που μου δίνει την ευκαιρία να περάσω το μήνυμά μου, είναι καλοδεχούμενη. Η προσοχή στο lifestyle φάνηκε να καλύπτει μια ανάγκη του κοινού για εναλλακτική πολιτική. Πολλοί με ρωτούν γιατί ένα ζευγάρι όπως εμείς, το πρώτο ανοιχτά γκέι σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής, να μπλέκει με το δημόσιο βίο. Η απάντηση είναι ότι όσοι Έλληνες έχουμε ζήσει στο εξωτερικό, σκεφτόμαστε αλλιώς, επειδή δεν εξαρτόμαστε από το σύστημα εδώ».

Ο Στέφανος Κασσελάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη δήλωσή του ότι θέλει να αποκτήσει δύο αγόρια με τον σύζυγό του, Τάιλερ, τονίζοντας πως την έχει μετανιώσει:

«Έχω μετανιώσει για όσα είπα σχετικά με το φύλο των παιδιών. Θα έπρεπε να τονίσω εξαρχής ότι αυτό είναι καθαρά προσωπικό ζήτημα. Η οικογένεια χτίζεται με την αγάπη και μόνο. Από εκεί και πέρα, το αν και πώς θα αποκτήσουμε παιδιά είναι αποκλειστικά δική μας υπόθεση. Πιστεύω ότι θα ήμασταν καλοί γονείς, αλλά αυτό δεν αφορά την κοινωνία».

