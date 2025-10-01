Νέο στούντιο και νέα γραφικά δίνουν τον τόνο στο «Ναυτεμπορική TV».

Την παρθενική της εμφάνιση στους επίγειους δείκτες έκανε την εβδομάδα που διανύουμε η «NAFTEMPORIKI TV» με τις πρώτες ενδείξεις να είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές.

Το νέο στήσιμο του καναλιού δίνει έμφαση στα γραφικά αλλά και στη συνεχή ροή του προγράμματος δίνοντας μια εικόνα που προσομοιάζει με αυτές των μεγάλων αμερικανικών δικτύων.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως το νέο στούντιο του καναλιού δίνει έναν αέρα ανανέωσης στο ιστορικό brand, προσπαθώντας να συνθέσει το δημοσιογραφικό περιεχόμενο με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο του οπτικοακουστικού πεδίου. Κάτι που αναμφίβολα αποτελεί μια καινοτόμα πρόταση για τα δεδομένα του εγχώριου τηλεοπτικού τοπίου.