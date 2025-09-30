Το δελφίνι πέρασε «ξυστά» από το σκάφος.

Αυτοί οι τουρίστες βγήκαν στη θάλασσα για να δουν φάλαινες, αλλά ένα δελφίνι μάλλον έκλεψε την παράσταση.

Κατά τη διάρκεια «βόλτας» στον κόλπο του Μοντερέι στην Καλιφόρνια, για παρατήρηση φαλαινών, οι τουρίστες που επέβαιναν σε σκάφος ενθουσιάστηκαν στη θέα ενός δελφινιού.

Το δελφίνι πηδούσε από το νερό και ακούγονταν επιφωνήματα, όμως κάποια στιγμή παραλίγο να πέσει πάνω στο σκάφος, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

Πηγή: ABC News