Καταιγιστικές εξελίξεις και σήμερα στη «Γη της Ελιάς».

Η «Γη της Ελιάς» επέστρεψε με τον τελευταίο κύκλο της σειράς να φέρνει ανατροπές στις ζωές των ηρώων. Σήμερα στις 21:00 ένα ακόμη συγκλονιστικό επεισόδιο έρχεται μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στη «Γη της Ελιάς»

Η Άννα ζει έναν ατελείωτο εφιάλτη στη «Η Γη της Ελιάς». Η κηδεία του Αποστόλη είναι η πιο σκληρή στιγμή της ζωής της και η δολοφονία του, αντί να κλείσει έναν κύκλο, ανοίγει νέες πληγές. Εκείνοι που θέλουν να τη φιμώσουν δεν σταματούν· συνεχίζουν να τη στοχοποιούν, κάνοντάς την να νιώθει σαν ζωντανή-νεκρή.

Όταν βρίσκουν την κατάλληλη ευκαιρία, επιτίθενται στο μικρό παιδί και επιχειρούν να το αρπάξουν με τη βία. Στο σημείο τυχαίνει να βρίσκεται η Μαργαρίτα, η οποία έντρομη προσπαθεί να τους σταματήσει. Δυστυχώς, όχι μόνο δεν καταφέρνει να τους αποτρέψει, αλλά την ξυλοκοπούν άγρια, την αφήνουν βαριά τραυματισμένη και εξαφανίζονται μαζί με τη μικρή. Με υπεράνθρωπη προσπάθεια, προλαβαίνει να ειδοποιήσει για την απαγωγή, λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις της. Η κατάστασή της είναι κρίσιμη και οι γιατροί την οδηγούν αμέσως στο χειρουργείο.

Ο Στέφανος κινητοποιείται χωρίς δισταγμό. Ενημερώνει την αστυνομία και, με τη βοήθεια των υπολοίπων, ξεκινά μια αγωνιώδη αναζήτηση για να βρουν τη Μαλένα πριν να είναι πολύ αργά.

Την ίδια στιγμή, ένας ψαράς ανακαλύπτει ένα πτώμα στη θάλασσα. Η αστυνομία φοβάται πως ίσως πρόκειται για τον Αποστόλη και ζητά από την Άννα και την Αναστασία να το αναγνωρίσουν. Οι δύο γυναίκες καταρρέουν όταν διαπιστώνουν πως όντως είναι εκείνος. Το νέο σκορπά θλίψη και όλοι στέκονται στο πλευρό τους. Ο Μιχάλης, στενός φίλος και συνεργάτης του Αποστόλη, επιστρέφει για να παραστεί στη βαριά ατμόσφαιρα της κηδείας, όπου η Άννα και η Αναστασία παραμένουν απαρηγόρητες.

Μέσα σε αυτό το χάος, η Άννα ανακαλύπτει πως είναι έγκυος από τους βιαστές της. Το βάρος όλων όσων έχουν συμβεί την πνίγει. Έτσι, παίρνει τη δύσκολη απόφαση: ανακοινώνει στη Βασιλική και τη Χάιδω ότι θα πουλήσει το σπίτι της και θα φύγει από τη Μάνη, θέλοντας να αφήσει πίσω της τον τόπο του πόνου.