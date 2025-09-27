Η αντίδραση της παρουσιάστριας Ελένης Τσολάκη. Δείτε βίντεο.

Με ένα απαράδεκτο σχόλιο κατά του Πάρι Ρούπου καταφέρθηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος, μιλώντας σήμερα στον αέρα του ΑΝΤ1, σχολίασε: «Πριν από λίγα λεπτά, ο Νίκος μου έδειξε μερικά άλλα κομματάκια από τον Ρούπο. Υπάρχουν stand up comedians Α’ βαθμού, Β’ βαθμού, Γ’ βαθμού και κάποιοι που νομίζουν ότι είναι stand up comedians και οι οποίοι είναι αυτό που είναι… η πιο διάσημη ελληνική λέξη, απλώς αυτό! Καταλάβατε ποια λέξη! Λοιπόν, αυτό το τυπάκι έπρεπε να έχει πάρει τον π… από εκεί εδώ και καιρό», είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Πες το πιο κομψά» απάντησε η Ελένη Τσολάκη.

Στο μετακύ, τον δρόμο της Δικαιοσύνης σκέφτεται να πάρει ο Πάρις Ρούπος μετά την απόλυσή του από την εταιρεία Pizza Fan, που ήρθε έπειτα από απαίτηση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου που μέσω ενός βίντεο στο YouTube, σχολίασε την τελευταία παράσταση του stand up κωμικού χαρακτηρίζοντας ορισμένα αστεία του «ανθελληνικά», ενώ αποκάλεσε τον ίδιο «ακροαριστερό σκουπίδι».

Λίγες ώρες μετά τον σάλο που προκλήθηκε και τελικά την απόλυση του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan, ο ίδιος δήλωσε πως σκέφτεται να κινηθεί νομικά εναντίον του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, ενώ αποκάλυψε πως δέχεται απειλητικά και υβριστικά μηνύματα.

«Στην ουσία πιο πολύ παρερμήνευσαν ή μάλλον διαστρέβλωσαν ένα αστείο που έκανα για την ελληνική σημαία. Στην ουσία δεν έλεγα κάτι για τη σημαία, έλεγα γι’ αυτούς που κρύβονται πίσω από τη σημαία. Δεν το είχα γράψει από πριν, ήταν κάτι που είπα εκείνη την ώρα. Ο κόσμος αντέδρασε με γέλιο και χειροκροτήματα. Ο Μπογδάνος έκανε ένα βίντεο με πάθος και χαρακτηρισμούς – και προς την εταιρεία και προς εμένα και προς του πελάτες της εταιρείας. Ένα βίντεο που είναι αρκετά μηνύσιμο από μόνο του. Μετά από αυτό το βίντεο έγινε εντονότερο το κύμα διαμαρτυριών και τηλεφωνημάτων. Είναι απειλητικό το βίντεο, καλεί σε μποϊκοτάζ», είπε ο Πάρις Ρούπος μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Προς το παρόν συλλέγω υλικό για να κινηθώ νομικά. Λαμβάνω πολλά σχόλια και μηνύματα στα δικά μου social απειλητικά, υβριστικά. Νιώθω οργή και εκνευρισμό. Είναι τρομακτικό. Όχι μόνο προς εμένα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ότι μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε για πολιτικές πεποιθήσεις ή απλά για ένα κωμικό σκετς. Κάτι σατιρικό τέλος πάντων. Εκφοβισμός της Τέχνης με απώτερο σκοπό τη φίμωση. Και την ελευθερία του λόγου μόνο όταν ο λόγος αυτός είναι ο δικός μας. Ο δικός τους δηλαδή», κατέληξε ο Πάρις Ρούπος.