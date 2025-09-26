Ο παρουσιαστής για ακόμη μία φορά σχολίασε τις δηλώσεις του Άρη Πορτοσάλτε.

Νέο ξέσπασμα του Ανδρέα Μικρούτσικου κατά του Άρη Πορτοσάλτε με αφορμή νέες δηλώσεις του δημοσιογράφου για το γεγονός οτι δεν του λένε καλημέρα ούτε στον ΣΚΑΙ.

Συγκεκριμένα ο Άρης Πορτοσάλτε ανέφερε στην εκπομπή του:

«Εδώ στο γραφείο μπάινω το πρωί, που έρχονται άνθρωποι μετά από εμένα. Οι επόμενοι που έρχονται είναι στη μούγκα, τι να σας πω. Μέσα στο γραφείο. Τι, να βγω έξω; Αφού το ζω. Γελάω. Το ζω μέσα εδώ.Τον πολιτισμό, τα πολιτιμικά στοιχεία που διαμορφώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες (των ανθρώπων). Για κάποιους λόγους καλλιεργήθηκαν. Δηλαδή αν πεις καλημέρα, μπορεί να βγεις καπιταλιστής, μπορεί να βγεις του Αλαφούζου.Ενώ αν μπεις μουτρωμένος, εάν μπεις με σιδερομένο πρόσωπο, με βάδισμα που να έχει οργή, μπορεί να έχεις έρθει να πολέμησεις το σύστημα, τον Κούλη ας πούμε. Κάπου πρέπει να δείξει ότι είσαι το αντι-σύστημα. Πώς θα το κάνεις αυτό; Κάνοντας αυτές τις ορδές που τους βάζουν τα κνητάκια να κανουν βοοειδώς και μοσχαροειδώς, να φωνάζουν συνθήματα.Το ΚΚΕ το τιμημένο, του πολιτισμού. Απευθύνομαι και στους φίλους κομμουνιστές που διακονείτε υποτίθεται τον πολιτισμό. Ανεβαίνετε πάνω στην Ακρόπολη. Δεν ταυτίζονται αυτά τα πράγματα, δεν πηγαίνουν μαζί. Όλο αυτό μεταδίδετε στην κοινωνία. Και η κοινωνία πρέπει να είναι μουτρωμένη και οργισμένη, προκειμένου να βγάλει το αγωνιστικό της. Και μέσα στο αγωνιστικό είναι και όλη αυτή η γιδίλα του μάτσο», κατέληξε ο Άρης Πορτοσάλτε.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Άρη Πορτοσάλτε ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανέφερε: «Δεν αναρωτιέται γιατί δεν του λένε καλημέρα, οτι εμείς που μας λένε καλήμέρα μπάινουμε με ύφος. Ρε μάγκα δεν μπαίνουμε με ύφος, μπαίνουμε με χαρά, χαμόγελο με αγάπη και λέμε καλημέρα όλοι. Σε εσένα που δεν λέμε είναι γιατί είναι πολιτικά ντιντίδικη η συμπεριφορά σου. Η ανοησία του δεν έχει όρια. Πέρασε μιάμιση μέρα και σου λέει κάτσε να με βρίσκει κάποιος. Αρέσκεται, το κάνει κατ'επανάληψη. Είναι αναπίτρεπτος ο άνθρωπος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd2jbqt9ke9l?integrationId=40599y14juihe6ly}