«Στα προσωπικά μου είμαι πάρα πολύ ωραία».

Σύμφωνο συμβίωσης με την αγαπημένη του υπέγραψε ο τραγουδιτής Αναστάσιος Ράμμος. Παράλληλα, ο γνωστός τραγουδιστής θα γίνει μπαμπάς σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του MEGA Buongiorno.

Όπως αναφέρθηκε στον αέρα, ο γνωστός τραγουδιστής περιμένει το πρώτο του παιδί καθώς η σύντροφός του είναι έγκυος και μάλιστα στον 7ο μήνα.

Η Κατερίνα Ζαρίφη είχε αναφέρει: «Μια κουμπαριά μπορώ να την κάνω. Τώρα θα είναι σε γάμο; Θα είναι σε βάφτιση;».

Τι δηλώνει για την προσωπική ζωή του

«Στα προσωπικά μου είμαι πάρα πολύ ωραία. Θα ανέβω τα σκαλιά της εκκλησίας. Ακόμα δεν έχω κάνει επίσημη πρόταση γάμου, θα γίνει όμως. Οπωσδήποτε θα γίνει, έρχονται πολύ ωραία πράγματα», είπε ο Αναστάσιος Ράμμος για την προσωπική του ζωή.

«Μένω σε δικό μου σπίτι με τη σύντροφό μου και είμαι καλά. Περνάμε καταπληκτικά. Η νέα ζωή μου περιλαμβάνει άλλες αξίες, αποκλείει πολλούς ανθρώπους, ανθρώπους νηφάλιους, πλήρη αποχή και περιλαμβάνει και τον Θεό. Πάντα πίστευα αλλά κάπου έχασα τον δρόμο μου.

Περιλαμβάνει μια ανώτερη δύναμη που είναι εκεί για μένα και με προσέχει. Περιλαμβάνει επιτυχία, γαλήνη και αγάπη» είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή Στούντιο 4 ο Αναστάσιος Ράμμος.