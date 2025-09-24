Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε το «Πόρτο Λεόνε» την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου. Η νέα δραματική σειρά του Alpha έκανε πρεμιέρα στη prime time ζώνη και εντυπωσίασε, σημειώνοντας εξαιρετικά υψηλά ποσοστά.
Συγκεκριμένα, η σειρά κατέγραψε 18,8% στο δυναμικό κοινό και 18,9% στο γενικό σύνολο, εξασφαλίζοντας την πρωτιά.
Στο δυναμικό κοινό, τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν η «Γη της Ελιάς» και η «Φάρμα» με 10,1%, ενώ ακολούθησαν οι «Σέρρες» με 8,9% και το «Grand Hotel» με 7,7%. Χαμηλότερα κινήθηκαν το «Exathlon» (6,2%), το «Παιδί» (3,2%), η κωμική σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» (3,1%) και η «Ηλέκτρα» με 1,8%.
Όσον αφορά το γενικό σύνολο, η «Γη της Ελιάς» διατήρησε πολύ υψηλές επιδόσεις με 18,5%, ενώ το «Grand Hotel» κατέγραψε 13,4%. Ακολούθησαν οι «Σέρρες» με 7,7%, η «Φάρμα» και το «Exathlon» με 7,2%, η «Ηλέκτρα» με 4,9%, το «Παιδί» με 3,4% και το «Καλά θα πάει κι αυτό» με 2,4%.
Η τηλεθέαση αναλυτικά
Δυναμικό κοινό
Πόρτο Λεόνε – 18,8%
Γη της Ελιάς – 10,1%
Φάρμα – 10,1%
Σέρρες – 8,9%
Grand Hotel – 7,7%
Exathlon – 6,2%
Το Παιδί – 3,2%
Καλά θα πάει κι αυτό – 3,1%
Ηλέκτρα – 1,8%
Γενικό σύνολο
Πόρτο Λεόνε – 18,9%
Γη της Ελιάς – 18,5%
Grand Hotel – 13,4%
Σέρρες – 7,7%
Φάρμα – 7,2%
Exathlon – 7,2%
Ηλέκτρα – 4,9%
Το Παιδί – 3,4%
Καλά θα πάει κι αυτό – 2,4%