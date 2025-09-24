«Έσκισε» στην πρεμιέρα της η σειρά του Alpha.

Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε το «Πόρτο Λεόνε» την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου. Η νέα δραματική σειρά του Alpha έκανε πρεμιέρα στη prime time ζώνη και εντυπωσίασε, σημειώνοντας εξαιρετικά υψηλά ποσοστά.

Συγκεκριμένα, η σειρά κατέγραψε 18,8% στο δυναμικό κοινό και 18,9% στο γενικό σύνολο, εξασφαλίζοντας την πρωτιά.

Στο δυναμικό κοινό, τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν η «Γη της Ελιάς» και η «Φάρμα» με 10,1%, ενώ ακολούθησαν οι «Σέρρες» με 8,9% και το «Grand Hotel» με 7,7%. Χαμηλότερα κινήθηκαν το «Exathlon» (6,2%), το «Παιδί» (3,2%), η κωμική σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» (3,1%) και η «Ηλέκτρα» με 1,8%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, η «Γη της Ελιάς» διατήρησε πολύ υψηλές επιδόσεις με 18,5%, ενώ το «Grand Hotel» κατέγραψε 13,4%. Ακολούθησαν οι «Σέρρες» με 7,7%, η «Φάρμα» και το «Exathlon» με 7,2%, η «Ηλέκτρα» με 4,9%, το «Παιδί» με 3,4% και το «Καλά θα πάει κι αυτό» με 2,4%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

Δυναμικό κοινό

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πόρτο Λεόνε – 18,8%

Γη της Ελιάς – 10,1%

Φάρμα – 10,1%

Σέρρες – 8,9%

Grand Hotel – 7,7%

Exathlon – 6,2%

Το Παιδί – 3,2%

Καλά θα πάει κι αυτό – 3,1%

Ηλέκτρα – 1,8%

Γενικό σύνολο

Πόρτο Λεόνε – 18,9%

Γη της Ελιάς – 18,5%

Grand Hotel – 13,4%

Σέρρες – 7,7%

Φάρμα – 7,2%

Exathlon – 7,2%

Ηλέκτρα – 4,9%

Το Παιδί – 3,4%

Καλά θα πάει κι αυτό – 2,4%