Καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό η χθεσινή πρεμιέρα της νέας σειράς του Alpha.

Η χθεσινή πρεμιέρα της σειράς «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» στον Alpha δεν πέρασε απαρατήρητη - έφερε μαζί της εντάσεις, μυστικά, πάθη και παρέσυρε το τηλεοπτικό κοινό.

Η σειρά μας μεταφέρει στον Πειραιά των αρχών της δεκαετίας του 1960, πιο συγκεκριμένα το 1964-65, και επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην περιοχή της Τρούμπας — μία γειτονιά με έντονο βίο νυχτερινών δραστηριοτήτων, σαγήνης, συναλλαγών, αλλά και σκληρών ρόλων και αντιπαραθέσεων.

Η αισθητική της σειράς δίνει έμφαση σε λεπτομέρειες — σκηνικά, κουστούμια, εικόνες — ώστε να αναπλάσει πιστά την εποχή και να «βυθίσει» τον θεατή στο παρελθόν.

Η πλοκή χτίστηκε γύρω από δύο βασικές οικογένειες, των Βούλγαρη και Καπετανάκου, οι οποίοι έρχονται σε επαφή μέσα από σχέσεις, πάθη και μυστικά που δεν μπορούν να παραμείνουν κρυφά.

{https://x.com/alphatvgreece/status/1970591199993176339}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι χαρακτήρες που ξεχώρισαν

Κάθε χαρακτήρας φαίνεται να κουβαλά ένα φορτίο μυστηρίου, και οι σχέσεις τους αμέσως τεντώθηκαν από τη σύγκρουση ιδεών, έρωτα και εκδίκησης.

Το καστ αποτελείται από γνωστούς και καταξιωμένους ηθοποιούς μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι:

Αλέκος Συσσοβίτης ως Ηλίας Καπετανάκος: ιδιοκτήτης του «Πόρτο Λεόνε», άνδρας με αξίες και σκοτεινές πλευρές.

Βασίλης Μπισμπίκης ως Σπύρος Γιάμαρης: ένας αστυνομικός που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε καθήκον και συνείδηση, με σύνδεση στα κυκλώματα.

Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου ως μέλη των οικογενειών που βιώνουν τον σφοδρό πόλεμο των σχέσεων και των ρόλων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd0ij57fxsbt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σκηνές που συγκλόνισαν

Τρεις σκηνές ξεχώρισαν ως ιδιαίτερα «σπαρακτικές» στην πρεμιέρα: στιγμές που ανέδειξαν την τραγική πλευρά των χαρακτήρων, τον πόνο, τις αντιφάσεις και την αίσθηση ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Ο Γρηγόρης ανακαλύπτει ότι η αδελφή του, Λένα, είναι έγκυος και στρέφεται εναντίον του παιδικού του φίλου, Στράτου Καπετανάκου.Η αντιπαράθεσή τους καταλήγει σε αιματηρή τραγωδία, ο Στράτος τραυματίζεται θανάσιμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd0imdvpsc29?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Λένα γεννάει πρόωρα και ο Βούλγαρης έχει αποφασίσει να το παραδώσει μυστικά για υιοθεσία, μακριά από την ίδια.

Η ζήλια ανάμεσα σε δύο κορίτσια καταλήγει σε επίθεση με βιτριόλι, κάτι που δείχνει το σκληρό περιβάλλον της νύχτας και πως ο έρωτας και η εμμονή μπορεί να καταστρέψουν ανθρώπινες ζωές.