Η Μιχαέλα Κράβαρικ, κόρη του πρώην διεθνούς βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ, έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο επεισόδιο του GNTM 6.

Το GNTM 6 μόλις ξεκίνησε, όμως η 28χρονη φαίνεται ήδη να ξεχωρίζει, κερδίζοντας το ενδιαφέρον τόσο των κριτών όσο και του τηλεοπτικού κοινού. H Mιχαέλα μίλησε για την καταγωγή της, τη ζωή με τους γονείς της στη Θεσσαλονίκη αλλά και την πορεία της στο μόντελινγκ και τον αθλητισμό, αποσπώντας διθυραμβικά σχόλια από τους κριτές.

Η παρουσία της Μιχαέλα Κράβαρικ δεν άφησε ασυγκίνητους τους κριτές του GNTM, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν ως μία από τις πιο δυνατές συμμετοχές του φετινού κύκλου. «Είσαι θεάρα, είσαι μοντελάρα, είσαι φαβορί να ξέρεις», της είπαν, δίνοντάς της το πράσινο φως να συνεχίσει στο ριάλιτι και να αποδείξει την αξία της μέσα από τις δοκιμασίες που ακολουθούν.

Με αυτοπεποίθηση και χαμόγελο, η Μιχαέλα Κράβαρικ συστήθηκε στους κριτές του GNTM, αποκαλύπτοντας στοιχεία της ζωής της.

Όπως ανέφερε, έχει καταγωγή από τη Σλοβακία, ενώ μεγάλωσε και ζει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους γονείς της. Η ίδια εξήγησε πως το μόντελινγκ αποτελεί κομμάτι της ζωής της ήδη από τα 16 της χρόνια, κάτι που την έκανε να θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο γνωστό ριάλιτι μόδας.

Η 28χρονη υποψήφια του GNTM δεν έκρυψε την αγάπη της για τον αθλητισμό, τονίζοντας πως η πειθαρχία και η σωστή διατροφή ήταν πάντα μέρος της καθημερινότητάς της. Παράλληλα με το μόντελινγκ, παίζει βόλεϊ σε ομάδα της Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα της, Αντρέι Κράβαρικ, που υπήρξε εμβληματική μορφή για το άθλημα στην Ελλάδα.

Με τους γονείς της στο πλευρό της, η Μιχαέλα έχει βρει τη δύναμη να κυνηγήσει το όνειρό της στη μόδα, χωρίς να αφήνει πίσω τον αθλητισμό. Η συμμετοχή της στο GNTM αποτελεί για εκείνη μια μεγάλη ευκαιρία να αναδείξει τις δυνατότητές της και να ανοίξει νέους δρόμους στην καριέρα της.

