Θέλετε να είστε πιο ευτυχισμένοι; Ο κοινωνικός επιστήμονας Arthur Brooks αποκαλύπτει δέκα πρακτικούς τρόπους που μπορούν να αυξήσουν την ευτυχία σας άμεσα, από την ενεργή ζωή και τη φροντίδα της υγείας μέχρι τη γενναιοδωρία και τις ουσιαστικές σχέσεις.

Τι οδηγεί στην αληθινή ευτυχία; Είναι οι μακροχρόνιες φιλίες ή το να βρεις μια δουλειά που σε γεμίζει περηφάνια;

Ο Arthur Brooks, κοινωνικός επιστήμονας και ερευνητής της ευτυχίας, μελετά το αίσθημα της χαράς και έχει βρει πολλές απαντήσεις σε αυτό το καυτό ερώτημα κατά τη διάρκεια της πορείας του.

Το διαδικτυακό μάθημα του Brooks στο Χάρβαρντ για τη διαχείριση της ευτυχίας έχει περισσότερους από 180.000 συμμετέχοντες, ενώ έχει δημοσιεύσει πολλά βιβλία για το συναίσθημα, περιλαμβανομένου του πιο πρόσφατου, «The Happiness Files: Insights on Work and Life».

Αν και υπάρχουν πολλές θεωρίες για το τι αυξάνει την ευτυχία, «που και που, οι άνθρωποι στο επάγγελμά μου χρειάζεται να γίνουν πρακτικοί», γράφει στο νέο του βιβλίο.

Ο Brooks έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα μιας μελέτης του 2020 από μια ομάδα ερευνητών από διάφορα μέρη του κόσμου, η οποία συγκέντρωσε 68 τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι συχνά ενθαρρύνονται να βελτιώσουν την ευτυχία τους. Στη συνέχεια, οι ερευνητές συμβουλεύτηκαν 18 από τους πλέον αναγνωρισμένους ειδικούς στην επιστήμη της ευτυχίας για να αξιολογήσουν τις πρακτικές με βάση το πόσο αποτελεσματικές ή εφικτές είναι.

Με βάση τις απαντήσεις τους και την πλούσια εμπειρία του Brooks, οι κορυφαίοι 10 τρόποι για να αυξήσετε την ευτυχία σας είναι:

Κρατήστε το μυαλό και το σώμα σας δραστήριο

Να είστε ευγενικοί με τους άλλους

Δαπανήστε τα χρήματά σας για αγαπημένα σας πρόσωπα

Ελέγξτε την κατάσταση της υγείας σας

Εγγραφείτε σε έναν σύλλογο

Ασχοληθείτε με κάποια φυσική δραστηριότητα

Γίντετε μέλος μιας θρησκείας και ασκήστε τις πρακτικές της

Βγείτε στη φύση

Δημιουργήστε σχέσεις με συναδέλφους εκτός εργασίας

Δώστε πίσω, γίνετε γενναιόδωροι

Ο Brooks παραδέχεται ότι αυτές οι τακτικές δεν είναι πλήρως συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ο καλύτερος τρόπος για να αυξήσετε τις πιθανότητες να είστε πιο ευτυχισμένοι είναι να αναπτύξετε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που επιτρέπει σε αυτές τις πρακτικές να γίνουν πιο συνεκτικές.

Για να το πετύχετε αυτό, ο Brooks προτείνει να αποκτήσετε καλύτερη κατανόηση της ευτυχίας μαθαίνοντας γι’ αυτήν. «Το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμάστε είναι το εξής: Δεν χρειάζεται να αφήσετε την ευτυχία σας στην τύχη».

Πηγή: CNBC