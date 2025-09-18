Δεκάδες χιλιάδες παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δουν ένα μέρος του εαυτού τους να αντικατοπτρίζεται στις νέες κούκλες Barbie και Ken.

Η εταιρεία παιχνιδιών Mattel ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κάθε χρόνο θα δωρίζει 10.000 κούκλες Brave Barbie και Brave Ken σε παιδιά που έχουν βιώσει τριχόπτωση λόγω καρκίνου ή ασθενειών που σχετίζονται με αυτοάνοσα.

Η Mattel παρουσίασε τη δεύτερη κούκλα Brave Barbie και την πρώτη Brave Ken.

Η Brave Barbie, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2013, διατίθεται τώρα σε δύο αποχρώσεις δέρματος και μαζί με τα ρούχα, θα διαθέτει πέντε αξεσουάρ - ακουστικά, καπέλο, κορδέλα για το κεφάλι, περούκα και αυτοκόλλητα.

Ο Brave Ken συνοδεύεται επίσης με τα δικά του αξεσουάρ, μεταξύ αυτών και μία περούκα.

Η Mattel δήλωσε πως ελπίζει οι κούκλες να υπενθυμίζουν στα παιδιά «ότι είναι γενναία, δυνατά και όμορφα».

«Για περισσότερο από μια δεκαετία, η κούκλα Brave Barbie προσφέρει στα παιδιά παρηγοριά, βλέποντας μια αντανάκλαση του εαυτού τους και ότι δεν είναι μόνα τους σε αυτό το ταξίδι», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Nancy Molenda, αντιπρόεδρος εταιρικών εκδηλώσεων και φιλανθρωπίας της Mattel. «Αυτές οι κούκλες ενσαρκώνουν το θάρρος και τη συμπόνια», πρόσθεσε.

Η Mattel θα μοιράσει τις κούκλες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες προς πώληση, αυτό το φθινόπωρο, μέσω συνεργασιών με διάφορους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ronald McDonald House Charities, Starlight Children’s Foundation, CureSearch for Children’s Cancer, Koala Kids, Save the Children, Fundación Teletón και In Kind Direct.

Με πληροφορίες από GMA