Εκτός οι ΗΠΑ από την παγκόσμια περιοδεία του Bad Bunny

Ο τραγουδιστής δεν συμπεριέλαβε τις ΗΠΑ στην περιοδεία του επειδή φοβόταν εφόδους της ICΕ .

Ο Bad Bunny δήλωσε ότι η απόφασή του να μην δώσει συναυλίες στις ΗΠΑ οφείλεται εν μέρει στους φόβους του ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) θα στοχοποιούσε τους θαυμαστές του στις συναυλίες του.

Ο 31χρονος ποπ σταρ το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Coliseo de Puerto Rico στην πρωτεύουσα του Πουέρτο Ρίκο, το Σαν Χουάν, αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σε νέα συνέντευξη στο περιοδικό i-D, ο μουσικός από το Πουέρτο Ρίκο ρωτήθηκε αν η απόφαση για εμφανίσεις στη γενέτειρά του οφειλόταν σε ανησυχία για τις μαζικές απελάσεις Λατινοαμερικανών μεταναστών από τις ΗΠΑ.

«Ειλικρινά, ναι» απάντησε Bad Bunny. «Υπήρχαν πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν εμφανίστηκα στις ΗΠΑ και κανένας από αυτούς δεν ήταν η δυσαρέσκεια - έχω εμφανιστεί εκεί πολλές φορές. Όλες οι συναυλίες ήταν επιτυχημένες. Όλες ήταν υπέροχες. Απόλαυσα που συνδέθηκα με Λατίνους που ζουν στις ΗΠΑ» τόνισε.

«Αλλά συγκεκριμένα, για τις εμφανίσεις εδώ στο Πουέρτο Ρίκο, όταν είμαστε μια μη ενσωματωμένη περιοχή των ΗΠΑ... Άνθρωποι από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να έρθουν εδώ για να δουν την παράσταση. Λατίνοι και Πορτορικανοί από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να ταξιδέψουν εδώ ή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου» είπε.

«Αλλά υπήρχε το ζήτημα ότι η ICE θα μπορούσε να βρίσκεται έξω από τη συναυλία μου. Και είναι κάτι για το οποίο συζητούσαμε και ανησυχούσαμε πολύ» εξήγησε.

Ο μουσικός έχει ασκήσει στο παρελθόν κριτική στις επιχειρήσεις της ICE, οι οποίες έχουν ενταθεί υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο καλλιτέχνης θα πραγματοποιήσει παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του νέου άλμπουμ «Debí tirar más fotos», η οποία θα ξεκινήσει στις 21 Νοεμβρίου από στο Σάντο Ντομίνγκο της Δομινικανής Δημοκρατίας και θα κορυφωθεί στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο στις 22 Ιουλίου 2026.

