Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Eurovision 2026: Και η Ιρλανδία θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό, αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Eurovision 2026: Και η Ιρλανδία θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό, αν συμμετάσχει το Ισραήλ Φωτογραφία: AP Photo/Martin Meissner
Μετά τη Σλοβενία και η Ιρλανδία ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από τη Eurovision 2026 αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ.

Η δημόσια τηλεόραση της Ιρλανδίας (RTÉ) ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, αν το Ισραήλ συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Είναι η δεύτερη χώρα που ανακοινώνει αυτή την απόφαση. Ήδη, η δημόσια τηλεόραση της Σλοβενίας (RTVSLO) έχει γνωστοποιήσει ότι θα συμμετάσχει στον μουσικό διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς μόνο αν δεν εκπροσωπηθεί το Ισραήλ.

Επίσης, αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας, Έρνεστ Ουρτασούν, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στη Eurovision 2026 αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ. «Έχουμε ζητήσει να αποβληθεί το Ισραήλ από τη Eurovision», δήλωσε. «Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κανονικοποιήσουμε τη συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνείς εκδηλώσεις, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα», παρατήρησε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Ισπανία απειλεί να αποσυρθεί από τη Eurovision 2026 εάν συμμετάσχει το Ισραήλ

Η Ισπανία απειλεί να αποσυρθεί από τη Eurovision 2026 εάν συμμετάσχει το Ισραήλ

Διεθνή

«Η θέση του RTÉ είναι πως η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026 εάν προχωρήσει η συμμετοχή του Ισραήλ. Η τελική απόφαση για τη συμμετοχή της Ιρλανδίας θα ληφθεί μετά την απόφαση της EBU», αναφέρει η ανακοίνωση της ιρλανδικής δημόσιας τηλεόρασης.

«Το RTÉ πιστεύει ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας θα ήταν ανήθικη δεδομένης της συνεχιζόμενης και φριχτής απώλειας ζωών στη Γάζα. Επίσης, το RTÉ ανησυχεί για τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα, την άρνηση πρόσβασης στην περιοχή σε διεθνείς δημοσιογράφους και για τα δεινά των εναπομεινάντων ομήρων», τονίζει ακόμα.

Διαβουλεύσεις για το Ισραήλ

Η Eurovision 2026 θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη, τον ερχόμενο Μάιο. Λόγω των διαμαρτυριών που σημάδεψαν τον μουσικό διαγωνισμό τα τελευταία δύο χρόνια, σε Μάλμε και Βασιλεία, οι διοργανωτές έδωσαν περισσότερο χρόνο στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα συμμετάσχουν.

Συνήθως, πρέπει να ενημερώσουν έως τον Οκτώβριο την EBU για τη συμμετοχή τους, αλλά φέτος αυτή η προθεσμία παρατάθηκε έως τον Δεκέμβριο. Επίσης, διορίστηκε σύμβουλος για να συνεργαστεί με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς πάνω σε αυτό το θέμα, ενώ πιθανό είναι να γίνει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

«Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες και τις βαθιά ριζωμένες απόψεις για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ακόμα συζητάμε με όλα τα μέλη της EBU για να συγκεντρώσουμε απόψεις σχετικά με το πώς θα διαχειριστούμε τη συμμετοχή και τις γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από τη Eurovision», δήλωσε ο Μάρτιν Γκριν, διευθυντής του μουσικού διαγωνισμού. «Είναι στο χέρι κάθε μέλους να αποφασίσει εάν θέλει να πάρει μέρος και θα σεβαστούμε όποια απόφαση πάρουν», συμπλήρωσε.

Η δημόσια τηλεόραση του Ισραήλ, το Kan- που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απειλεί με ιδιωτικοποίηση επικαλούμενος υπερβολικά αριστερές απόψεις- ήδη έχει αποφασίσει να πάρει μέρος στη Eurovision 2026.

Πηγή: Guardian

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

Οι καλύτερες τροφές αν έχετε αιμορροΐδες

Οι καλύτερες τροφές αν έχετε αιμορροΐδες

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Μητσοτάκης σε εμίρη του Κατάρ: Ανεπίτρεπτη η παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας

Μητσοτάκης σε εμίρη του Κατάρ: Ανεπίτρεπτη η παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας

Πολιτική
Ryanair: Μπορεί να μην επιστρέψει στο Ισραήλ - Τι συνέβη

Ryanair: Μπορεί να μην επιστρέψει στο Ισραήλ - Τι συνέβη

Διεθνή
«Νετάνιαχου, δεν φεύγουμε»: «Ανυπακοή» στην πόλη της Γάζας καθώς το Ισραήλ μπαίνει στην τελική φάση

«Νετάνιαχου, δεν φεύγουμε»: «Ανυπακοή» στην πόλη της Γάζας καθώς το Ισραήλ μπαίνει στην τελική φάση

Διεθνή
Καταπέλτης ο Αλ - Θάνι του Κατάρ για Νετανιάχου: Είμαστε προδομένοι - Σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους

Καταπέλτης ο Αλ - Θάνι του Κατάρ για Νετανιάχου: Είμαστε προδομένοι - Σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους

Διεθνή

NETWORK

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

healthstat.gr
Οι καλύτερες τροφές αν έχετε αιμορροΐδες

Οι καλύτερες τροφές αν έχετε αιμορροΐδες

healthstat.gr
Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

ienergeia.gr
Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

ienergeia.gr
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

ienergeia.gr
Tesco: Ανακαλούνται υγρά μαντηλάκια καθαρισμού για το πρόσωπο

Tesco: Ανακαλούνται υγρά μαντηλάκια καθαρισμού για το πρόσωπο

healthstat.gr
Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

ienergeia.gr
Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας – Τι πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας – Τι πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες

healthstat.gr