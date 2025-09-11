Eurovision 2026: Και η Ιρλανδία θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό, αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Μετά τη Σλοβενία και η Ιρλανδία ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από τη Eurovision 2026 αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ.

Η δημόσια τηλεόραση της Ιρλανδίας (RTÉ) ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, αν το Ισραήλ συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Είναι η δεύτερη χώρα που ανακοινώνει αυτή την απόφαση. Ήδη, η δημόσια τηλεόραση της Σλοβενίας (RTVSLO) έχει γνωστοποιήσει ότι θα συμμετάσχει στον μουσικό διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς μόνο αν δεν εκπροσωπηθεί το Ισραήλ.

Επίσης, αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας, Έρνεστ Ουρτασούν, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στη Eurovision 2026 αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ. «Έχουμε ζητήσει να αποβληθεί το Ισραήλ από τη Eurovision», δήλωσε. «Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κανονικοποιήσουμε τη συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνείς εκδηλώσεις, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα», παρατήρησε.

«Η θέση του RTÉ είναι πως η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026 εάν προχωρήσει η συμμετοχή του Ισραήλ. Η τελική απόφαση για τη συμμετοχή της Ιρλανδίας θα ληφθεί μετά την απόφαση της EBU», αναφέρει η ανακοίνωση της ιρλανδικής δημόσιας τηλεόρασης.

«Το RTÉ πιστεύει ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας θα ήταν ανήθικη δεδομένης της συνεχιζόμενης και φριχτής απώλειας ζωών στη Γάζα. Επίσης, το RTÉ ανησυχεί για τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα, την άρνηση πρόσβασης στην περιοχή σε διεθνείς δημοσιογράφους και για τα δεινά των εναπομεινάντων ομήρων», τονίζει ακόμα.

Διαβουλεύσεις για το Ισραήλ

Η Eurovision 2026 θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη, τον ερχόμενο Μάιο. Λόγω των διαμαρτυριών που σημάδεψαν τον μουσικό διαγωνισμό τα τελευταία δύο χρόνια, σε Μάλμε και Βασιλεία, οι διοργανωτές έδωσαν περισσότερο χρόνο στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα συμμετάσχουν.

Συνήθως, πρέπει να ενημερώσουν έως τον Οκτώβριο την EBU για τη συμμετοχή τους, αλλά φέτος αυτή η προθεσμία παρατάθηκε έως τον Δεκέμβριο. Επίσης, διορίστηκε σύμβουλος για να συνεργαστεί με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς πάνω σε αυτό το θέμα, ενώ πιθανό είναι να γίνει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

«Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες και τις βαθιά ριζωμένες απόψεις για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ακόμα συζητάμε με όλα τα μέλη της EBU για να συγκεντρώσουμε απόψεις σχετικά με το πώς θα διαχειριστούμε τη συμμετοχή και τις γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από τη Eurovision», δήλωσε ο Μάρτιν Γκριν, διευθυντής του μουσικού διαγωνισμού. «Είναι στο χέρι κάθε μέλους να αποφασίσει εάν θέλει να πάρει μέρος και θα σεβαστούμε όποια απόφαση πάρουν», συμπλήρωσε.

Η δημόσια τηλεόραση του Ισραήλ, το Kan- που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απειλεί με ιδιωτικοποίηση επικαλούμενος υπερβολικά αριστερές απόψεις- ήδη έχει αποφασίσει να πάρει μέρος στη Eurovision 2026.

