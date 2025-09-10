Η Ισπανία απειλεί να αποσυρθεί από τη Eurovision 2026 εάν συμμετάσχει το Ισραήλ

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνείς εκδηλώσεις, σαν να μην συμβαίνει τίποτα», τόνισε ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας.

Ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού Έρνεστ Ουρτασούν προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026 εάν το Ισραήλ δεν αποκλειστεί.

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνείς εκδηλώσεις, σαν να μην συμβαίνει τίποτα», τόνισε.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο La hora de La 1 στο TVE, ο Ουρτασούν ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. «Στην περίπτωση της Eurovision, δεν συμμετέχει ένας μεμονωμένος καλλιτέχνης, αλλά κάποιος που εκπροσωπεί μία χώρα», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU), η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό τραγουδιού, να απαγορεύσει τη συμμετοχή του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι «δεν θεωρώ ότι σοκαρίστηκε κανείς όταν απαιτήσαμε τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τις διεθνείς διοργανώσεις - κάτι που έγινε. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ό,τι αφορά την κουλτούρα».

Ο Ουρτασούν διευκρίνισε ότι δεν είναι αντισημιτικό να καταγγέλλει κανείς τη «γενοκτονία» που λαμβάνει χώρα στη Γάζα και χαρακτήρισε το Ισραήλ «κυβέρνηση γενοκτονίας».

Πρόσθεσε ότι η απόφαση για αποχώρηση της Ισπανίας από την Eurovision θα εξαρτηθεί τελικά από την RTVE (Ισπανική Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία), η οποία έχει ήδη εκφράσει ανησυχίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

«Όχι» και από Σλοβενία

Ο διευθυντής του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Σλοβενίας, RTVSLO, έχει ήδη ανακοινώσει ότι πιθανότατα θα αποσυρθεί από τον διαγωνισμό το 2026 χρόνου εάν συμμετάσχει το Ισραήλ.

Η Ksenija Horvat δήλωσε πρόσφατα ότι η RTVE έχει επικοινωνήσει αρκετές φορές με την EBU εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς.

Η RTVSLO είχε ζητήσει την αποβολή του Ισραήλ από την Eurovision 2025, ενώθηκε με περισσότερους από 70 πρώην διαγωνιζόμενους που υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή απαιτώντας τον αποκλεισμό του Ισραήλ και του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN.

Ο νικητής της περσινής Eurovision, ο Αυστριακός τραγουδιστής JJ, επίσης ζήτησε τον αποκλεισμό του Ισραήλ από την Eurovision 2026.

Η EBU παρέτεινε την προθεσμία αποχώρησης χωρίς ποινή έως τον Δεκέμβριο, οπότε και αναμένεται η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση.

Με πληροφορίες από Euronews.com