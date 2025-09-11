Games
Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της Ραπουνζέλ

Scott A Garfitt/Invision/AP Scott A Garfitt/Invision/AP
Το μοντέλο δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην υποκριτική, αλλά έχει εμφανιστεί σε πολλά μουσικά βίντεο.

Η Τζίτζι Χαντίντ αποκάλυψε ότι πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της Ραπουνζέλ στο προτεινόμενο remake της ταινίας «Tangled» προτού το πρότζεκτ ακυρωθεί.

Σε νέα συνέντευξη, η Τζίτζι Χαντίντ δήλωσε ότι είναι «πραγματικά περήφανη» για το πώς εξελίχθηκε η οντισιόν της.

Μαζί με την Κένταλ Τζένερ, η Χαντίντ φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του τεύχους Οκτωβρίου της Vogue και στη συνέντευξή της στο περιοδικό αναφέρθηκε στην προετοιμασία που έκανε.

Το μοντέλο δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην υποκριτική, αλλά έχει εμφανιστεί σε πολλά μουσικά βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των «Bad Blood» της Τέιλορ Σουίφτ το 2015 και «Pillowtalk» του Ζέιν Μάλικ το 2016, και είχε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία «Ocean’s 8».

«Είμαι πραγματικά περήφανη για την οντισιόν. Το τραγούδι... ήξερα ότι θα προχωρούσαν με μια πραγματική τραγουδίστρια, αλλά θα σας δείξω τη σκηνή της οντισιόν μου αργότερα», είπε στη συνάδελφό της Κάιλι Τζένερ προσθέτοντας ότι έκανε μαθήματα φωνητικής κατά τη διάρκεια του Μήνα Μόδας για να προετοιμαστεί.

Η ταινία κινουμένων σχεδίων, στην οποία η Μάντι Μουρ δάνεισε τη φωνή της στη «Rapunzel» βασίστηκε χαλαρά στο ομότιτλο παραμύθι των Αδελφών Γκριμ.

Γυρισμένη με προϋπολογισμό 260 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία κινουμένων σχεδίων «Tangled» είχε συνολικά έσοδα 592,5 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και συγκέντρωσε θετικές κριτικές από κριτικούς και κοινό.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ανακοινώθηκε ότι το live-action remake του «Tangled» βρισκόταν σε εξέλιξη. Ωστόσο, η Disney φέρεται να σταμάτησε τη συγκεκριμένη εκδοχή της ταινίας τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, μετά την απογοητευτική εισπρακτική απόδοση του remake μεγάλου προϋπολογισμού «Snow White» με πρωταγωνίστριες τις Ρέιτσελ Ζέγκλερ και Γκαλ Γκαντότ.

Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ μιλούν για πρώτη φορά για την ετεροθαλή αδελφή τους

Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ μιλούν για πρώτη φορά για την ετεροθαλή αδελφή τους

Μπέλα Χαντίντ: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της αδελφής της, Τζίτζι

Μπέλα Χαντίντ: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της αδελφής της, Τζίτζι

Tζίτζι Χαντίντ για Μπράντλεϊ Κούπερ: «Νιώθω ότι μου δίνει τόσα πολλά»

Tζίτζι Χαντίντ για Μπράντλεϊ Κούπερ: «Νιώθω ότι μου δίνει τόσα πολλά»

Victoria's Secret: Η Τζίτζι Χαντίντ αντέγραψε την Τέιλορ Σουίφτ - Η κίνηση που της έμαθε η φίλη της (Βίντεο)

Victoria’s Secret: Η Τζίτζι Χαντίντ αντέγραψε την Τέιλορ Σουίφτ - Η κίνηση που της έμαθε η φίλη της (Βίντεο)

