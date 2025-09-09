Games
Σε τιμή ρεκόρ πωλήθηκε το φωτόσπαθο του Darth Vader σε δημοπρασία

Το πιο εμβληματικό όπλο στην ιστορία του κινηματογράφου βρίσκεται στα χέρια νέου ιδιοκτήτη.

Το αυθεντικό φωτόσπαθο που χρησιμοποίησε ο Darth Vader στις ταινίες «The Empire Strikes Back» και «Return of the Jedi» πωλήθηκε σε δημοπρασία πάνω από 3,6 εκατομμύρια δολάρια.

Στη δημοπρασία, που διοργανώθηκε από την εταιρεία αναμνηστικών Propstore, η τελική προσφορά ανήλθε σε 3.654.000 δολάρια.

Το φωτόσπαθο που διεκδικήθηκε από πολλούς πλειοδότες εδραίωσε τη θέση όχι μόνο ως κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας, αλλά και ως θρυλικό τεχνούργημα της ποπ κουλτούρας.

Η λαβή του φωτόσπαθου, η οποία κατασκευάστηκε από αντίστοιχο τμήμα φλας φωτογραφικής μηχανής Graflex, χρησιμοποιήθηκε από τον ηθοποιό Ντέιβιντ Πράουζ και τον κασκαντέρ Μπομπ Άντερσον σε δύο από τις πιο διάσημες ταινίες της σειράς «Star Wars».

Έπαιξε κεντρικό ρόλο σε μερικές από τις πιο κρίσιμες στιγμές του κινηματογράφου, όπως η εκπληκτική αποκάλυψη του Darth Vader στον Luke Skywalker στην Πόλη των Σύννεφων και η κορύφωση της μονομαχίας του με τον Αυτοκράτορα στην αίθουσα του θρόνου του διαστημικού σταθμού Death Star II.

Η τεράστια αξία του αντικειμένου δεν προέρχεται μόνο από τη σπανιότητά του, αλλά και από την άμεση σύνδεσή του με σκηνές που έχουν καθορίσει μια γενιά κινηματογραφόφιλων. Για τους συλλέκτες και τους θαυμαστές, αυτό το φωτόσπαθο αντιπροσωπεύει την κορυφή του κακού και της δύναμης μέσα στον γαλαξία.

Η πώλησή του σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή, επιβεβαιώνοντας ότι τα αντικείμενα από αυτό το αγαπημένο σύμπαν συνεχίζουν να αιχμαλωτίζουν τη φαντασία των ανθρώπων και χρηματικά ποσά τους σε όλο τον κόσμο.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Η ανακοίνωση για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

