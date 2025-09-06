Τάσος Μπακασέτας: Αυτή είναι η σύντροφός του - Έτσι πανηγύρισε το χθεσινό γκολ του

Με μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της Ιστορίας της, η εθνική ομάδα νίκησε 5-1 τη Λευκορωσία.

Την εξαιρετική εμφάνιση που έκανε ο Τάσος Μπακασέτας στον χθεσινό αγώνα επί της Λευκορωσίας, πανηγύρισε με μια όμορφη ανάρτηση η σύντροφός του, Σπυριδούλα Ανδριώτη.

Με μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της Ιστορίας της, η εθνική ομάδα νίκησε 5-1 τη Λευκορωσία στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της για τους προκριματικούς του Μουντιάλ 2026.

Πριν ακόμα συμπληρωθεί το μισό του πρώτου ημιχρόνου, η «γαλανόλεκη» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε καθαρίσει το ματς με το σκορ στο 3-0 και γκολ των Καρέτσα (3΄), Παυλίδη (14΄), Μπακασέτα (21΄). Ακολούθησαν τα τέρματα των Κουρμπέλη (36΄), Τζόλη (63΄) για την Ελλάδα που έχασε πολλές ευκαιρίες για να ανεβάσει το δείκτη του σκορ σε δυσθεώρητα ύψη.

Έτσι έφτασε σε μια άνετη νίκη μπροστά στο κοινό της στο «Γ. Καραϊσκάκης» και περιμένει με ιδανική ψυχολογία το επόμενο, πολύ πιο δύσκολο ματς, με τη Δανία τη Δευτέρα (8/9) στο ίδιο γήπεδο. Η Λευκορωσία μείωσε με πέναλτι του Μπαρκόσφκι στο 72΄.

«My love» έγραψε η Σπυριδούλα Ανδριώτη δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Τάσου Μπακασέτα από τον πανηγυρισμό του μετά το γκολ που σημείωσε με τη φανέλα της εθνικής.

{https://www.instagram.com/p/DNlMXONsK-r/}

{https://www.instagram.com/p/DNfhThtsvm6/}

Ποια είναι η Σπυριδούλα Ανδριώτη

Η Σπυριδούλα Ανδριώτη γεννήθηκε στην Κέρκυρα και έχει τελειώσει τη γυμναστική ακαδημία στη Θεσσαλονίκη. Ασχολείται επαγγελματικά με τα social media, έχοντας πάνω 90.000 χιλιάδες followers.

Η ίδια είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και εκτός από πράγματα που αφορούν τη δουλειά της, μοιράζεται και πράγματα από την προσωπική της ζωή, με τους φίλους της αλλά και τον σύντροφό της.

{https://www.instagram.com/p/DLPcaiVsOaT/}

{https://www.instagram.com/p/DKt-tMFsI9T/}