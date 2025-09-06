Games
Ντέιβιντ Μπόουι: Αυτό ήταν το μυστικό τελευταίο πρότζεκτ του που αποκαλύφθηκε

Ντέιβιντ Μπόουι: Αυτό ήταν το μυστικό τελευταίο πρότζεκτ του που αποκαλύφθηκε Φωτογραφία: Unsplash
Τώρα, αποκαλύφθηκε ότι πέρασε τους τελευταίους μήνες της ζωής του δουλεύοντας σε ένα ξεχωριστό πρότζεκτ.

Το μυστικό τελευταίο πρότζεκτ του Ντέιβιντ Μπόουι αποκαλύφθηκε μετά τον εντοπισμό του στο γραφείο του αείμνηστου μουσικού.

Το 2016, ο Ντέιβιντ Μπόουι μοιράστηκε την τελευταία του δημιουργική πρόταση στο άλμπουμ «Blackstar», το οποίο κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του και αφορούσε τον τρόπο που αντιμετώπιζε τη θνητότητα εν μέσω 18μηνης μάχης με τον καρκίνο.

Τώρα, αποκαλύφθηκε ότι πέρασε τους τελευταίους μήνες της ζωής του δουλεύοντας σε ένα ξεχωριστό πρότζεκτ, το οποίο περιγράφεται στις σημειώσεις του ως «μιούζικαλ του 18ου αιώνα» με τίτλο «The Spectator». Οι λεπτομέρειες του κρατήθηκαν μυστικές και η ύπαρξή του παρέμενε άγνωστη ακόμη και στους στενότερους συνεργάτες του μέχρι που οι σημειώσεις ανακαλύφθηκαν κλειδωμένες στο γραφείο του το 2016.

Το δωμάτιο ήταν πάντα κλειδωμένο, πρόσβαση είχαν μόνον ο Ντέιβιντ Μπόουι και η προσωπική του βοηθός, έτσι όλες οι χειρόγραφες σημειώσεις του παρέμεναν άθικτες έως ότου οι αρχειονόμοι άρχισαν να καταγράφουν τα υπάρχοντά του. Τώρα έχουν δωρηθεί στο Μουσείο V&A, μαζί με το υπόλοιπο αρχείο του αείμνηστου θρυλικού τραγουδιστή της ροκ.

Το αρχείο θα είναι διαθέσιμο για τους θαυμαστές όταν εγκαινιαστεί το Κέντρο Ντέιβιντ Μπόουι στο V&A East Storehouse στο Λονδίνο στις 13 Σεπτεμβρίου, με το συγκρότημμα The Last Dinner Party και τον Νάιλ Ρότζερς να επιμελούνται ειδικές εκθέσεις.

Μαζί με 90.000 αντικείμενα που σχετίζονται με τον εμβληματικό καλλιτέχνη, η συλλογή θα αναδεικνύει «τη διαδικασία δημιουργίας που ακολουθούσε ο Ντέιβιντ Μπόουι ως καινοτόμος μουσικός, πολιτιστικό είδωλο και υποστηρικτής της αυτοέκφρασης και της επανεφεύρεσης» και έχει αποκτηθεί από το V&A μέσω του Ιδρύματος που διαχειρίζεται την περιουσία του Ντέιβιντ Μπόουι, του Ιδρύματος της οικογένειας Μπλαβάτνικ και της Warner Music Group.

Φωτογραφίες από τις σημειώσεις του μουσικού κοινοποιήθηκαν σε εκπομπή του BBC.

{https://x.com/people/status/1964084142280225248}

Αν είχε ολοκληρώσει το μιούζικαλ, The Spectator, θα είχε πραγματοποιήσει μια από τις φιλοδοξίες της ζωής του. Το 2002 είχε αναφέρει ότι θέλει να γράψει για το θέατρο, λέγοντας στον John Wilson του BBC Radio 4: «Υποθέτω ότι θα μπορούσα να είχα γράψει για θέατρο στο σαλόνι μου - αλλά νομίζω ότι η πρόθεση ήταν να έχω ένα αρκετά μεγάλο κοινό».

