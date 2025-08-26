Games
Η ατάκα Τραμπ για τον γάμο Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι

Καταπληκτική προσωπικότητα» είπε ο Τραμπ για την Τέιλορ Σουίφτ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε τα… καλύτερα στην Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι, μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τον επικείμενο γάμο, ο Τραμπ είπε:

«Λοιπόν, τους εύχομαι πολλή τύχη. Ναι, νομίζω ότι είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Νομίζω ότι είναι ένας σπουδαίος τύπος και νομίζω ότι είναι μια καταπληκτική προσωπικότητα, οπότε τους εύχομαι πολλή τύχη».

Παντρεύεται η Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι

{https://x.com/FoxNews/status/1960414162288247141}

Ο Τραμπ έχει ασκήσει σκληρή κριτική στην Σουίφτ όταν η γνωστή τραγουδίστρια ανακοίνωσε δημόσια την υποστήριξή της προς τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την πρώην αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις λίγο πριν τις εκλογες.

