«Να μ’ αγαπάς»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας καθηλωτικής σειρά του Alpha

Στον «αέρα» το τρέιλερ της νέας καθηλωτικής σειράς του Alpha. Θα αποκαλυφθεί η αλήθεια;

Το απόγευμα της Δευτέρας 25 Αυγούστου, κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας καθηλωτικής σειράς του Alpha, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς». Η υπόθεσή της, από τα πρώτα κιόλας στιγμιότυπα, είναι ικανή να κεντρίσει το ενδιαφέρον και να δημιουργήσει το αίσθημα της ανυπομονησίας.

Το φθινόπωρο λοιπόν, έρχεται στον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha, μια υπόθεση, με καλά κρυμμένα μυστικά, ανατροπές και δύο αδέλφια που ανακαλύπτουν πως οι βιολογική τους μητέρα, είναι ζωντανή. Θα διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει για να κλείσει η πληγή του παρελθόντος που έχει μείνει ανοιχτή;

«Να μ’ αγαπάς»: Το τρέιλερ της νέας σειράς του Alpha

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αποκαλύπτει το τρέιλερ της σειρά, η υπόθεση παίρνει «σάρκα και οστά» στα στενά του Ναυπλίου, με δύο αδέλφια που γεννήθηκαν πριν από 27 χρόνια, να αναζητούν, στο σήμερα, τη βιολογική τους μητέρα.

Τι τροπή θα πάρει η πλοκή της ιστορίας;

Η μητέρα των δύο νεαρών παιδιών, φαίνεται να έχει δημιουργήσει μια νέα ζωή, μακριά από το παρελθόν της, από το οποίο έχει καταφέρει να απομακρυνθεί και να «ξεχάσει». Η ίδια, πλέον έχει κάνει έναν πλούσιο γάμο και να έχει δημιουργήσει μια νέα οικογένεια.

Πώς θα αντιμετωπίσει την αλήθεια;

Το παρελθόν της μάνας, έρχεται για να ταράξει το παρόν, με ανείπωτες αλήθειες να έρχονται στην επιφάνεια. Παράλληλα, μια γυναίκα, επιστρέφει για να διεκδικήσει ό,τι της ανήκει, την ίδια στιγμή που ένας άγνωστος άνδρας, έρχεται στις ζωές των πρωταγωνιστών. Ο τελευταίος, γνωρίζει την αλήθεια και όλα δείχνουν πως δεν θα την κρατήσει κρυφή.

«Το ότι σας γέννησα, δε σημαίνει ότι είστε παιδιά μου», η φράση καθηλώνει και αναμένεται το παρελθόν να έρθει στο σήμερα.

Το τρέιλερ της σειράς:

{https://www.instagram.com/reel/DNyPlcUZAc1/?utm_source=ig_embed}

Πρωταγωνιστές της νέας, καθημερινής σειράς του Alpha είναι οι εξής: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση. Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Στο σενάριο: ο Γιώργος Μακρής και στη σκηνοθεσία: ο Γιώργος Παπαβασιλείου.