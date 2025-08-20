Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Στα σκαλιά της εκκλησίας ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά

Στα σκαλιά της εκκλησίας ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά Φωτογραφία: Instgram Screenshot/ @priince.fy
«Σήμερα γάμος γίνεται»! Παντρεύεται ο γνωστός τράπερ FY την εκλεκτή της καρδιάς του Αλεξία Κεφαλά.

Τα σκαλιά της εκκλησίας αναμένεται να ανέβει ο γνωστός τράπερ FY, ο οποίος αναμένεται να ενωθεί επίσημα με τα δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του την Αλεξία Κεφαλά.

Το ζευγάρι, είναι μαζί για τουλάχιστον έξι χρόνια, ενώ πήραν την απόφαση να προχωρήσουν στο να ενώσουν και επίσημα τις ζωές τους. Τους μελλόνυμφους μάλιστα, αναμένεται να τους στεφανώσει ο κριτής της τηλεοπτικής εκπομπής «Dragon’s Den», ο Χάρης Βαφειάς, μαζί με την σύζυγό του Έμιλυ.

Πότε και πού θα παντρευτεί ο FY με την Αλεξία Κεφαλά

Αναλυτικότερα λοιπόν και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές έως τώρα, ο γάμος θα τελεστεί στις 24 Αυγούστου στο «Island». Μάλιστα η Αλεξία Κεφαλά, δεν δίστασε να μοιραστεί ορισμένες λεπτομέρειες σε σχέση με τον επικείμενο γάμο της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η νέα συνεργασία του χειμώνα: Στην πίστα Δέσποινα Βανδή και Κωνσταντίνος Αργυρός

Η νέα συνεργασία του χειμώνα: Στην πίστα Δέσποινα Βανδή και Κωνσταντίνος Αργυρός

Life
Η Ιωάννα Μαλέσκου βαφτίζει την κόρη της- Πού και πότε θα γίνει το μυστήριο

Η Ιωάννα Μαλέσκου βαφτίζει την κόρη της- Πού και πότε θα γίνει το μυστήριο

Life
Ζενεβιέβ Μαζάρι: Επέτειος εν πλω για τα 10 χρόνια γάμου με τον σύντροφό της

Ζενεβιέβ Μαζάρι: Επέτειος εν πλω για τα 10 χρόνια γάμου με τον σύντροφό της

Life

Συγκεκριμένα μίλησε στο ένθετο «Real Life», όπου και αποκάλυψε πως η τελετή θα λάβει χώρα σε κλειστό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Η ίδια λοιπόν, δήλωσε συγκεκριμένα: «Θα χαρακτήριζα τον γάμο μας ανοιχτό-κλειστό, γιατί οι καλεσμένοι δεν θα είναι περισσότεροι από 100. Θα έχουμε κυρίως φίλους που τυχαίνει κάποιοι να είναι συνεργάτες μας. Δεν έχουμε κανονίσει να τραγουδήσει κάποιος αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η βραδιά… Δεν είχα φανταστεί ποτέ αυτή την ημέρα, γιατί δεν σκεφτόμουν καν ότι θα παντρευτώ πριν γνωρίζω τον Φίλιππο. Συνεπώς, δεν είχα φανταστεί ποτέ πώς θα ήθελα να είναι το νυφικό μου και όταν το συνειδητοποίησα, αγχώθηκα λίγο».

Σε δεύτερο χρόνο δε, το ζευγάρι δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει για το που θα βρεθεί στο ταξίδι του μέλιτος, ωστόσο ως πιθανούς συνδυασμούς αναφέρθηκαν το Λος Άντζελες, το Μπαλί και η Ταϊλάνδη.

Τέλος λοιπόν, να αναφερθεί πως ο Φίλιππου Γιαγκούλη, κατά κόσμον FY, είναι ένας από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες της ελληνικής τραπ μουσική, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του στο χώρο περίπου το 2015, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό με το τραγούδι του «Δεν με θέλουν» το 2018, το οποίο και παρουσίασε στα MadWalk του 2019.

Αντίστοιχα λοιπόν, η Αλεξία Κεφαλά, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείτε στον χώρο του influencing και των social media, ενώ συχνά, παρέα με τον μέλλοντα σύζυγό της αναρτούν κοινό περιεχόμενο.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Ζενεβιέβ Μαζάρι: Επέτειος εν πλω για τα 10 χρόνια γάμου με τον σύντροφό της

Ζενεβιέβ Μαζάρι: Επέτειος εν πλω για τα 10 χρόνια γάμου με τον σύντροφό της

Life
Η ιδανική διαφορά ηλικίας ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σύμφωνα με τους ειδικούς

Η ιδανική διαφορά ηλικίας ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σύμφωνα με τους ειδικούς

Life
Rack: Ο τράπερ «την είπε» σε ανήλικο σε συναυλία του (βίντεο)

Rack: Ο τράπερ «την είπε» σε ανήλικο σε συναυλία του (βίντεο)

Life
Στράτος Τζώρτζογλου: Ερωτευμένος, ανανέωσε τους όρκους του γάμου του με τη Σοφία Μαριόλα- «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Στράτος Τζώρτζογλου: Ερωτευμένος, ανανέωσε τους όρκους του γάμου του με τη Σοφία Μαριόλα- «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Life

NETWORK

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Η Novo Nordisk παγώνει τις προσλήψεις για μη κρίσιμες θέσεις

Η Novo Nordisk παγώνει τις προσλήψεις για μη κρίσιμες θέσεις

healthstat.gr
Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

healthstat.gr
Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

healthstat.gr
Έλεος με αυτή την Eurostat

Έλεος με αυτή την Eurostat

healthstat.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr