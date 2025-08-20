Στα σκαλιά της εκκλησίας ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά

«Σήμερα γάμος γίνεται»! Παντρεύεται ο γνωστός τράπερ FY την εκλεκτή της καρδιάς του Αλεξία Κεφαλά.

Τα σκαλιά της εκκλησίας αναμένεται να ανέβει ο γνωστός τράπερ FY, ο οποίος αναμένεται να ενωθεί επίσημα με τα δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του την Αλεξία Κεφαλά.

Το ζευγάρι, είναι μαζί για τουλάχιστον έξι χρόνια, ενώ πήραν την απόφαση να προχωρήσουν στο να ενώσουν και επίσημα τις ζωές τους. Τους μελλόνυμφους μάλιστα, αναμένεται να τους στεφανώσει ο κριτής της τηλεοπτικής εκπομπής «Dragon’s Den», ο Χάρης Βαφειάς, μαζί με την σύζυγό του Έμιλυ.

Πότε και πού θα παντρευτεί ο FY με την Αλεξία Κεφαλά

Αναλυτικότερα λοιπόν και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές έως τώρα, ο γάμος θα τελεστεί στις 24 Αυγούστου στο «Island». Μάλιστα η Αλεξία Κεφαλά, δεν δίστασε να μοιραστεί ορισμένες λεπτομέρειες σε σχέση με τον επικείμενο γάμο της.

Συγκεκριμένα μίλησε στο ένθετο «Real Life», όπου και αποκάλυψε πως η τελετή θα λάβει χώρα σε κλειστό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Η ίδια λοιπόν, δήλωσε συγκεκριμένα: «Θα χαρακτήριζα τον γάμο μας ανοιχτό-κλειστό, γιατί οι καλεσμένοι δεν θα είναι περισσότεροι από 100. Θα έχουμε κυρίως φίλους που τυχαίνει κάποιοι να είναι συνεργάτες μας. Δεν έχουμε κανονίσει να τραγουδήσει κάποιος αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η βραδιά… Δεν είχα φανταστεί ποτέ αυτή την ημέρα, γιατί δεν σκεφτόμουν καν ότι θα παντρευτώ πριν γνωρίζω τον Φίλιππο. Συνεπώς, δεν είχα φανταστεί ποτέ πώς θα ήθελα να είναι το νυφικό μου και όταν το συνειδητοποίησα, αγχώθηκα λίγο».

Σε δεύτερο χρόνο δε, το ζευγάρι δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει για το που θα βρεθεί στο ταξίδι του μέλιτος, ωστόσο ως πιθανούς συνδυασμούς αναφέρθηκαν το Λος Άντζελες, το Μπαλί και η Ταϊλάνδη.

Τέλος λοιπόν, να αναφερθεί πως ο Φίλιππου Γιαγκούλη, κατά κόσμον FY, είναι ένας από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες της ελληνικής τραπ μουσική, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του στο χώρο περίπου το 2015, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό με το τραγούδι του «Δεν με θέλουν» το 2018, το οποίο και παρουσίασε στα MadWalk του 2019.

Αντίστοιχα λοιπόν, η Αλεξία Κεφαλά, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείτε στον χώρο του influencing και των social media, ενώ συχνά, παρέα με τον μέλλοντα σύζυγό της αναρτούν κοινό περιεχόμενο.