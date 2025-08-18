Για πρώτη φορά η Μις Παλαιστίνη θα συμμετάσχει στα καλλιστεία Miss Universe

Η Ναντίν Αγιόμπ είναι η πρώτη που θα εκπροσωπήσει την Παλαιστίνη στον διαγωνισμό ομορφιάς.

Η Παλαιστίνη θα εκπροσωπηθεί για πρώτη φορά στα καλλιστεία Miss Universe, με τη Ναντίν Αγιόμπ, στον διαγωνισμό που θα γίνει τον Νοέμβριο.

Η 27χρονη στέφθηκε Μις Παλαιστίνη το 2022. Σε ανάρτηση με την οποία ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στα καλλιστεία, τόνισε ότι θέλει να αποτελέσει τη φωνή «ενός λαού που αρνείται να φιμωθεί».

«Εκπροσωπώ κάθε γυναίκα και κάθε παιδί από την Παλαιστίνη, των οποίων τη δύναμη πρέπει να δει ο κόσμος. Είμαστε κάτι περισσότερο από τα δεινά μας. Είμαστε η ανθεκτικότητα, η ελπίδα και ο παλμός μιας πατρίδας που συνεχίζει να ζει μέσα από εμάς», υπογράμμισε.

Τα καλλιστεία Miss Universe θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο, στην Μπανγκόκ. Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν στο CNN ότι η Αγιόμπ θα πάρει μέρος στον διαγωνισμό ομορφιάς.



«Ο Miss Universe Organization υπερήφανα καλωσορίζει εκπροσώπους από όλη την υφήλιο, τιμώντας τη διαφορετικότητα, την πολιτιστική ανταλλαγή και την ενδυνάμωση των γυναικών», ανέφεραν οι διοργανωτές σε δήλωσή τους.

Η Αγιόμπ, «ένα καταξιωμένο μοντέλο από την Παλαιστίνη, ενσαρκώνει την αντοχή και την αποφασιστικότητα που προσδιορίζουν την πλατφόρμα μας», τόνισαν, επισημαίνοντας ότι η 27χρονη θα είναι μαζί με εκπροσώπους περισσοτέρων από 130 χωρών και περιοχών στα 74α καλλιστεία Miss Universe που θα διεξαχθούν στις 21 Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ.

«Ανυπομονούμε να την καλωσορίσουμε στη σκηνή των Miss Universe, όπου θα εκπροσωπήσει υπερήφανα την Παλαιστίνη, δίπλα σε διαγωνιζόμενες από κάθε γωνιά του κόσμου», κατέληξαν οι διοργανωτές.

Η απόφαση να συμμετάσχει στα Miss Universe μια εκπρόσωπος της Παλαιστίνης έρχεται εν μέσω αυξανόμενης κριτικής εναντίον του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα. Ολοένα περισσότερες χώρες προαναγγέλλουν ότι θα αναγνωρίσουν Παλαιστινιακό κράτος, ανάμεσά τους η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αυτό το βήμα αν το Ισραήλ δεν προχωρήσει σε κατάπαυση πυρός στη Γάζα, μεταξύ άλλων όρων.

