Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Για πρώτη φορά η Μις Παλαιστίνη θα συμμετάσχει στα καλλιστεία Miss Universe

Για πρώτη φορά η Μις Παλαιστίνη θα συμμετάσχει στα καλλιστεία Miss Universe Φωτογραφία: INSTAGRAM
Η Ναντίν Αγιόμπ είναι η πρώτη που θα εκπροσωπήσει την Παλαιστίνη στον διαγωνισμό ομορφιάς.

Η Παλαιστίνη θα εκπροσωπηθεί για πρώτη φορά στα καλλιστεία Miss Universe, με τη Ναντίν Αγιόμπ, στον διαγωνισμό που θα γίνει τον Νοέμβριο.

Η 27χρονη στέφθηκε Μις Παλαιστίνη το 2022. Σε ανάρτηση με την οποία ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στα καλλιστεία, τόνισε ότι θέλει να αποτελέσει τη φωνή «ενός λαού που αρνείται να φιμωθεί».

«Εκπροσωπώ κάθε γυναίκα και κάθε παιδί από την Παλαιστίνη, των οποίων τη δύναμη πρέπει να δει ο κόσμος. Είμαστε κάτι περισσότερο από τα δεινά μας. Είμαστε η ανθεκτικότητα, η ελπίδα και ο παλμός μιας πατρίδας που συνεχίζει να ζει μέσα από εμάς», υπογράμμισε.

{https://www.instagram.com/p/DNSsoXtMnGf/?hl=en}

Τα καλλιστεία Miss Universe θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο, στην Μπανγκόκ. Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν στο CNN ότι η Αγιόμπ θα πάρει μέρος στον διαγωνισμό ομορφιάς.

«Ο Miss Universe Organization υπερήφανα καλωσορίζει εκπροσώπους από όλη την υφήλιο, τιμώντας τη διαφορετικότητα, την πολιτιστική ανταλλαγή και την ενδυνάμωση των γυναικών», ανέφεραν οι διοργανωτές σε δήλωσή τους.

Η Αγιόμπ, «ένα καταξιωμένο μοντέλο από την Παλαιστίνη, ενσαρκώνει την αντοχή και την αποφασιστικότητα που προσδιορίζουν την πλατφόρμα μας», τόνισαν, επισημαίνοντας ότι η 27χρονη θα είναι μαζί με εκπροσώπους περισσοτέρων από 130 χωρών και περιοχών στα 74α καλλιστεία Miss Universe που θα διεξαχθούν στις 21 Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ.

«Ανυπομονούμε να την καλωσορίσουμε στη σκηνή των Miss Universe, όπου θα εκπροσωπήσει υπερήφανα την Παλαιστίνη, δίπλα σε διαγωνιζόμενες από κάθε γωνιά του κόσμου», κατέληξαν οι διοργανωτές.

{https://www.instagram.com/p/DMLPkMUyVS-/?hl=en&img_index=1}

{https://www.instagram.com/p/DLu4IGroJua/?hl=en}

{https://www.instagram.com/p/C99eKjtS4vS/?hl=en&img_index=1}

Η απόφαση να συμμετάσχει στα Miss Universe μια εκπρόσωπος της Παλαιστίνης έρχεται εν μέσω αυξανόμενης κριτικής εναντίον του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα. Ολοένα περισσότερες χώρες προαναγγέλλουν ότι θα αναγνωρίσουν Παλαιστινιακό κράτος, ανάμεσά τους η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αυτό το βήμα αν το Ισραήλ δεν προχωρήσει σε κατάπαυση πυρός στη Γάζα, μεταξύ άλλων όρων.

{https://www.instagram.com/p/C-P_NZQyktT/?hl=en&img_index=1}

{https://www.instagram.com/p/C6v8yscJy3x/?hl=en}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Μελέτη: Το μυστικό για την απώλεια βάρους είναι να αποφύγετε 1 ομάδα τροφών

Μελέτη: Το μυστικό για την απώλεια βάρους είναι να αποφύγετε 1 ομάδα τροφών

ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Σχετικά Άρθρα

Χαμάς για σχέδιο Ισραήλ για μετακίνηση κατοίκων εκτός Γάζας: Είναι ένα «νέο κύμα γενοκτονίας»

Χαμάς για σχέδιο Ισραήλ για μετακίνηση κατοίκων εκτός Γάζας: Είναι ένα «νέο κύμα γενοκτονίας»

Διεθνή
Χαρίτσης για Παλαιστίνη: «Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πάρει θέση από τώρα, τι θα ψηφίσει;»

Χαρίτσης για Παλαιστίνη: «Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πάρει θέση από τώρα, τι θα ψηφίσει;»

Πολιτική
Διεθνείς αντιδράσεις για το σχέδιο Ε1 του Ισράηλ να διχοτομήσει στη Δυτική Όχθη

Διεθνείς αντιδράσεις για το σχέδιο Ε1 του Ισράηλ να διχοτομήσει στη Δυτική Όχθη

Διεθνή
Η Βάνα Μπάρμπα ξεσπά: «Σκαφάρες, ελικόπτερα, σαμπάνιες, πόσο νούμερα είμαστε, πώς έχουμε καταντήσει έτσι;»

Η Βάνα Μπάρμπα ξεσπά: «Σκαφάρες, ελικόπτερα, σαμπάνιες, πόσο νούμερα είμαστε, πώς έχουμε καταντήσει έτσι;»

Life

NETWORK

Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

ienergeia.gr
Δραπέτευσε κρατούμενος από το νοσοκομείο Καστοριάς

Δραπέτευσε κρατούμενος από το νοσοκομείο Καστοριάς

healthstat.gr
Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

healthstat.gr
Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

ienergeia.gr
Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

ienergeia.gr
Eli Lilly: Αυξάνει τις τιμές του Mounjaro στη Βρετανία μετά τους δασμούς Τραμπ – Ανατιμήσεις σε όλη την Ευρώπη;

Eli Lilly: Αυξάνει τις τιμές του Mounjaro στη Βρετανία μετά τους δασμούς Τραμπ – Ανατιμήσεις σε όλη την Ευρώπη;

healthstat.gr
Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

ienergeia.gr
Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

healthstat.gr