Οικογένεια Μαζωνάκη: Μας ενδιαφέρει μόνο η ασφάλεια του Γιώργου

Οικογένεια Μαζωνάκη: Μας ενδιαφέρει μόνο η ασφάλεια του Γιώργου
Μιλούν πρώτη φορά, μετά τον εγκλεισμό του τραγουδιστή.

Θέση πήρε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη σχετικά με τον εγκλεισμό του γνωστού τραγουδιστή στο «Δρομοκαΐτειο» την Πέμπτη 14 Αυγούστου.

Η δικηγορική εταιρεία «Βλάσσης και Συνεργάτες» ως πληρεξούσιοι της οικογένειας Μαζωνάκη εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό και αναφέρουν ότι για την οικογένεια «αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης

VLASSIS & ASSOCIATES LAW FIRM»

Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα που έγινε γνωστός ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη εξέδωσε ανακοίνωση εκ μέρους του, στην οποία άφηνε αιχμές για μέλη της οικογένειάς του, λέγοντας πως «τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί επειδή ετοιμαζόταν, στις αρχές Σεπτεμβρίου, να καταθέσει μηνύσεις, στα ίδια πρόσωπα, για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα».

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Ο Τζώρτζογλου παίρνει θέση για Μαζωνάκη

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Ο Τζώρτζογλου παίρνει θέση για Μαζωνάκη

Life
Γιώργος Μαζωνάκης: Ετοιμάζει την αντεπίθεσή του - Πότε θα πάρει εξιτήριο

Γιώργος Μαζωνάκης: Ετοιμάζει την αντεπίθεσή του - Πότε θα πάρει εξιτήριο

Ελλάδα
Γιώργος Μαζωνάκης: Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός

Γιώργος Μαζωνάκης: Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός

Ελλάδα
Στην ψυχική ασθένεια είμαστε όλοι ίσοι - και ο Μαζωνάκης

Στην ψυχική ασθένεια είμαστε όλοι ίσοι - και ο Μαζωνάκης

Υγεία

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

