Οικογένεια Μαζωνάκη: Μας ενδιαφέρει μόνο η ασφάλεια του Γιώργου

Μιλούν πρώτη φορά, μετά τον εγκλεισμό του τραγουδιστή.

Θέση πήρε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη σχετικά με τον εγκλεισμό του γνωστού τραγουδιστή στο «Δρομοκαΐτειο» την Πέμπτη 14 Αυγούστου.

Η δικηγορική εταιρεία «Βλάσσης και Συνεργάτες» ως πληρεξούσιοι της οικογένειας Μαζωνάκη εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό και αναφέρουν ότι για την οικογένεια «αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης

VLASSIS & ASSOCIATES LAW FIRM»

Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα που έγινε γνωστός ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη εξέδωσε ανακοίνωση εκ μέρους του, στην οποία άφηνε αιχμές για μέλη της οικογένειάς του, λέγοντας πως «τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί επειδή ετοιμαζόταν, στις αρχές Σεπτεμβρίου, να καταθέσει μηνύσεις, στα ίδια πρόσωπα, για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα».