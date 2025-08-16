Rack: Ο τράπερ «την είπε» σε ανήλικο σε συναυλία του (βίντεο)

«Το πίνεις και πας νοσοκομείο, 15χρονο» είπε ο Rack σε ανήλικο.

Ο γνωστός τράπερ, Rack, «την είπε» κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε μαγαζί, σε ανήλικο που έπινε αλκοόλ μπροστά του.

Κι αυτό έπραξε και σε πρόσφατη συναυλία του, όταν αντιλήφθηκε ότι ένας ανήλικος κατανάλωνε αλκοόλ. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, την ώρα που βρίσκεται στην σκηνή και τραγουδά, ο Rack διακόπτει προκειμένου να απευθυνθεί σε έναν ανήλικο που ήταν εκεί.

«Το πίνεις και πας νοσοκομείο, 15χρονο. Μην ξαναπιείς μπροστά μου», του λέει σε έντονο ύφος ενώ μετά φαίνεται να του παίρνει και το ποτήρι και να το δίνει αλλού.

{https://www.tiktok.com/@kenzobigbodybenz0/video/7538725470938893591}

«Να σέβεστε τους γονείς σας, να σέβεστε τον εαυτό σας, να πιστεύετε στον Θεό και μακριά από ναρκωτικές ουσίες», είχε πει ο Rack κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισής του στα Mad Video Music Awards, όπου είχε βραβευθεί ως ο κορυφαίος καλλιτέχνης Urban.