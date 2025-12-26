Ο διοικητής φαίνεται να έχει αφήσει όλα τα προσωπικά του αντικείμενα πίσω στο σπίτι, εκτός από το αυτοκίνητό του, το οποίο ομάδες εθελοντών ψάχνουν όλη μέρα.

Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος που έχει και ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροίων στις Σέρρες εντοπίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που έχουν στα χέρια τους όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού του διοικητή στις Σέρρες.

Η επιχείρηση εντοπισμού του 45χρονου Διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροίων, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης (23/12/2025), συνεχίστηκε σήμερα με δύσκολες συνθήκες λόγω της ομίχλης και θα διαρκέσουν μέχρι να πέσει το σκοτάδι.

Το πρωί της Τετάρτης (24/12/2025) η σύζυγος του 45χρονου δήλωσε την εξαφάνιση του στην αστυνομία, ενώ λίγες ώρες αργότερα ενεργοποιήθηκε και η υπηρεσία του Silver Alert της Γραμμής Ζωής.

Αρχές και εθελοντές βρίσκονται στους δρόμους και τα δάση όλη μέρα προσπαθώντας να βρουν ίχνη του διοικητή.