Η Espolòn Tequila στα πιο hot μουσικά events της πόλης

H Espolòn Tequila έφερε μεξικάνικο αέρα στα πιο δυναμικά μουσικά events της πόλης δημιουργώντας ξεχωριστές εμπειρίες και party vibes με urban ήχους.

Ο ρυθμός ξεκίνησε να χτυπά στην πλατεία Σανταρόζα, η οποία μετατράπηκε στο απόλυτο open-air street party στο πλαίσιο του This is Athens City Festival. Πάνω από 2.500 λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής απόλαυσαν τα dance beats του DJ Palms Trax, παρέα με μία αυθεντική paloma. Επόμενη στάση, το Plisskën Festival, όπου μερικά από τα πιο επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης και ηλεκτρονικής μουσικής ξεσήκωσαν το Αθηναϊκό κοινό. Το Θέατρο Λυκαβηττού μεταμορφώθηκε σε ένα εκρηκτικό stage για 5 ολόκληρες ημέρες με την Espolòn να συνοδεύει τα αξέχαστα live acts με τα αγαπημένα και δροσερά cocktail Paloma & Margarita.

Η Espolòn Tequila δεν θα μπορούσε να λείπει από το talk of the town live των &ME και Adam Port (Keinemusik), που μετέτρεψαν το Άλσος Στρατού σε ένα δυναμικό dancefloor για περισσότερους από 15.000 fans. Στο ειδικά διαμορφωμένο corner της, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια εμπειρία μεξικανικής κουλτούρας, απολαμβάνοντας face painting και μοναδικά tattoos, δίνοντας χρώμα σε αυτή τη βραδιά γεμάτη ενέργεια.

Με πάνω από 7.000 απολαυστικά signature cocktails, αυθεντικές εμπειρίες και ανεβασμένη διάθεση, η Espolòn απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι γνωρίζει πολύ καλά πώς να απογειώνει κάθε party…to the bone!