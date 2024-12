Η Espolòn Tequila γιορτάζει τον δημιουργικό κόσμο της μουσικής στα πιο hot urban parties

Μετά τα εκρηκτικά “Party to The Bone” με πάνω από 2.000 παρευρισκόμενους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έρχεται το DJ set του Folamour στις 7/12.

Η Espolòn Tequila, έχει ήδη κατακτήσει τις νύχτες μας, γιορτάζοντας τον δημιουργικό κόσμο της μουσικής στα πιο hot urban parties στα οποία πρωταγωνιστεί, αναδεικνύοντας τις μεξικανικές ρίζες της με μοντέρνα αισθητική και αυθεντική paloma.

Πάνω από 2.000 λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής παρευρέθηκαν στα εκρηκτικά “Party To the Bone” που διοργάνωσε η Espolòn Tequila, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, απολαμβάνοντας τα DJ sets των Street Outdoors Soundsystem, ClubKid, Nikos Drogosis Ison, Symmetric, Myrophora, Kiki Botonaki και Simeon και χορεύοντας μέχρι το πρωί.

Το Ωδείο Αθηνών και η Αποθήκη Γ’ στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης φωτίστηκαν… ροζ και μετατράπηκαν σε ένα δυναμικό dancefloοr υπό τους ήχους κορυφαίων DJs, οι οποίοι ξεσήκωσαν το κοινό σε ένα άκρως ατμοσφαιρικό σκηνικό, εμπνευσμένο από το Μεξικό. Η δροσερή paloma & margarita με Espolòn Tequila, τα χορευτικά shows με μεξικανικές αναφορές και τα make up & hair styling booths που μας μεταμόρφωσαν σε πλάσματα της νύχτας έκαναν τα 2 “Party to the Bone” αξέχαστα!

Επόμενος σταθμός, είναι το Plisskën Festival και το DJ set του Γάλλου παραγωγού Folamour, που έρχεται στις 7 Δεκεμβρίου να ξεσηκώσει το αθηναϊκό κοινό με τις house και disco επιλογές του, σε ένα αξέχαστο all night long party & αυθεντική paloma και margarita με Espolòn Tequila!



Κάθε party με την Espolòn Tequila είναι μια γιορτή για τον κόσμο της δημιουργικότητας και μια πρόσκληση σε νέες εμπειρίες, γεμάτες ενέργεια, ρυθμό και αυθεντική μεξικάνικη τεκίλα.