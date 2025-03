Ο δημιουργός του «Peaky Blinders» αναλαμβάνει την παραγωγή της ταινίας των Oasis

Οι Oasis επιστρέφουν τον Ιούλιο με περιοδεία, 15 χρόνια μετά τη διάλυση τους το 2009.

Την παραγωγή της ταινίας που θα καταγράψει την επανένωση του συγκροτήματος Oasis στην επερχόμενη καλοκαιρινή τους περιοδεία θα αναλάβει ο δημιουργός της σειράς «Peaky Blinders» Στίβεν Νάιτ.

Την σκηνοθεσία του «Oasis Live '25» θα υπογράψουν οι Ντίλαν Σάουθερν και Γουίλ Λάβλεϊς, γνωστοί από μουσικά ντοκιμαντέρ όπως το «Shut Up And Play The Hits» των LCD Soundsystem και το «Meet Me In The Bathroom» για τη μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η παραγωγή θα γίνει από την εταιρεία Magna Studios, με παραγωγούς τους Σαμ Μπρίντζερ και Γκάι Χέλι και εκτελεστικούς παραγωγούς τους Μαρίσα Κλίφορντ και Κέιτ Σέπερντ. Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία θα διανεμηθεί από τη Sony Music Vision.

Οι Oasis ενώνονται ξανά, 15 χρόνια μετά από την τελευταία κοινή τους εμφάνιση το 2009, όταν ένας τσακωμός μεταξύ των αδελφών Γκάλαχερ στα παρασκήνια ενός φεστιβάλ στο Παρίσι, οδήγησε στη διάλυση του συγκροτήματος. Το συγκρότημα έχει προγραμματίσει 17 συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία με την πολυαναμενόμενη περιοδεία να ξεκινά στις 4 Ιουλίου από το Κάρντιφ της Ουαλίας και θα κρατήσει μέχρι τον Νοέμβριο.