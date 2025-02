«28 Φεβρουαρίου 2023 Ημέρα Μνήμης στην Ελλάδα», γράφει στην ανάρτηση της.

Δύο χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, το αίτημα της κοινωνίας για δικαιοσύνη είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Η Νία Βαρντάλος στέλνει και εκείνη το δικό της μήνυμα για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Με ανάρτηση της στο Instagram, η ηθοποιός αποτυπώνει τις σκέψεις και τα συναισθήματα της, γράφοντας στην λεζάντα: «We mourn the loss of 57 souls in Tempi, Greece. 28 Φεβρουαρίου 2023 Ημέρα Μνήμης στην Ελλάδα».

Δείτε την ανάρτηση: