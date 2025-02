Πολ ΜακΚάρντεϊ: Το νέο βιβλίο του για τους Wings

Το βιβλίο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τους Wings θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία στις 4 Νοεμβρίου.

Ένα νέο βιβλίο στο οποίο θα περιγράφει την εποχή που ήταν στους Wings ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει o Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Paul McCartney). Αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 4 Νοεμβρίου και έχει τίτλο «Wings: The Story of a Band on the Run». Την συγγραφή έχει αναλάβει ο ιστορικός Τεντ Γουίντμερ (Ted Widmer).

Ο ΜακΚάρντεϊ έχει υποσχεθεί πως το βιβλίο θα δώσει άπλετο φως και βάθος στην ιστορία της μπάντας που ίδρυσε μετά την διάλυση των Beatles και που συχνά, μάλιστα, επισκιαζόταν από την τεράστια επιτυχία των Σκαθαριών την δεκαετία του ‘60.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μεταφέρομαι πίσω στην εποχή των Wings και ξαναζώ κάποιες από τις πιο τρελές περιπέτειές μας μέσα από αυτό το βιβλίο» δήλωσε ο ΜακΚάρντεϊ. «Το ξεκίνημα από το μηδέν μετά τους Beatles έμοιαζε ορισμένες φορές τρελό. Υπήρξαν κάποιες πολύ δύσκολες στιγμές που αμφισβητούσα την απόφασή μου. Όμως καθώς βελτιωνόμασταν, σκεφτόμουν ότι ‘αυτή η μπάντα είναι πραγματικά καλή'» πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι Wings δημιουργήθηκε το 1971 από το πρώην «σκαθάρι», ενώ βασικά μέλη του συγκροτήματος ήταν η σύζυγός του, Λίντα (Linda) και ο Ντένι Λέιν (Denny Laine). Το όνομά του ήταν εμπνευσμένο από μία περιπέτεια που είχε περάσει η Λίντα κατά τη γέννηση της κόρη της.

«Αποδείξαμε ότι οι Wings μπορούσαν να είναι μία πραγματικά σπουδαία μπάντα. Το να παίζουμε μπροστά σε ένα τεράστιο κοινό με τον ίδιο τρόπο που έπαιζαν οι Beatles και να έχουμε απήχηση με διαφορετικό τρόπο, ήταν ένας τεράστιος ενθουσιασμός» είπε ο θρυλικός μουσικός και τραγουδιστής.

Στο βιβλίο, ο Πολ ΜακΚάρντεϊ μοιράζεται ιστορίες από τα παρασκήνια της δημιουργίας των τραγουδιών, των συνεργασιών και των συναυλιών, ενώ ρίχνει φως στις προκλήσεις που αντιμετώπισε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Wings.

Παράλληλα, στο βιβλίο θα υπάρχουν περισσότερες από 100 ανέκδοτες φωτογραφίες αλλά και συνεντεύξεις ανθρώπων που ήταν κοντά στο συγκρότημα και μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες και ιστορίες ώστε να σχηματιστεί η ολοκληρωμένη εικόνα των Wings για τους αναγνώστες.