Καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό η σειρά φαινόμενο «The Day of the Jackal»

The Day of the Jackal: Καθημερινά στις 22:00 με διπλό επεισόδιο!

Κάθε βράδυ στις 22:00 η περιπέτεια έχει τον πρώτο λόγο στον Alpha, με το «The Day of the Jackal» να καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό με την ένταση, τις δυνατές ερμηνείες και τη συναρπαστική ροή της ιστορίας του. Με συναρπαστικά διπλά επεισόδια, η σειρά - φαινόμενο προβάλλεται αποκλειστικά στον Alpha και ενθουσιάζει! Με αγωνιώδεις ανατροπές κι ασταμάτητη δράση, το The Day of the Jackal έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, συγκεντρώνοντας στο χθεσινό διπλό επεισόδιο το 14,1% του δυναμικού κοινού 18-54 και το 13,8% του συνόλου ενώ έφτασε μέχρι και το 20,9% στους άνδρες 45-64. Τι θα δούμε απόψε To «Τσακάλι» επισκέπτεται τον Νόρμαν, προσεγγίζοντας τον με μία ειδική αποστολή. Η Μπιάνκα εντοπίζει κι αυτή τον Νόρμαν, αρχίζοντας να πλησιάζει όλο και περισσότερο στο Τσακάλι. Μετά την ανταλλαγή πυρών με τη Μπιάνκα, το Τσακάλι προσπαθεί να ξεφύγει από τους απαγωγείς του και να ανασυνταχθεί ενόψει του χτυπήματος κατά του UDC. Η Μπιάνκα εντοπίζει τα ίχνη του μέσα στην κεντρική Ευρώπη. Το κυνήγι ξεκίνησε και είναι στον Alpha!