Πέθανε η μητέρα του Eminem – Η ταραχώδης σχέση τους, μέσα από τα τραγούδια του

Οι κατηγορίες του Eminem και η αγωγή της μητέρας του σε βάρος του ράπερ.

Η μητέρα του Eminem, η Ντέμπι Νέλσον, πέθανε σε ηλικία 69 ετών. Εκπρόσωπος του ράπερ επιβεβαίωσε την είδηση, αλλά δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα η αιτία θανάτου.

Ο Μάρσαλ Μάδερς, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Eminem και η μητέρα του είχαν μια ταραχώδη σχέση, στην οποία έχει αναφερθεί πολλές φορές στα τραγούδια του. Τον γέννησε το 1972, όταν εκείνη ήταν 18 ετών. Μόλις στα 15 της είχε παντρευτεί τον πατέρα του τραγουδιστή, Μπρους Μάδερς, ο οποίος ήταν τότε 22 ετών. Λίγο μετά τη γέννηση του Eminem, ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένεια και εκείνη μεγάλωσε μόνη της τόσο τον ράπερ όσο και τον ετεροθαλή αδελφό του, Νέιθαν.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει στο Rolling Stone το 1999, ο Eminem είχε περιγράψει τους καβγάδες με τη μητέρα του, την κατηγόρησε ότι τον έκλεβε και πως έπαιρνε ναρκωτικά, κάτι που εκείνη αρνήθηκε. Για στίχο από το «My Name Is», επιτυχία του 1999- «I just found out my mom does more dope than I do»- η Νέλσον του έκανε αγωγή για δυσφήμιση- διεκδικώντας 10 εκατ. δολάρια- την οποία κέρδισε.

{https://www.youtube.com/watch?v=sNPnbI1arSE}

Ο Eminem συνέχισε να αναφέρεται στη μητέρα του σε τραγούδια όπως τα «Kill You», «Cleaning Out My Closet» και «My Mom», στα οποία είτε την έβριζε, είτε την κατηγορούσε για χρήση ναρκωτικών.

{https://www.youtube.com/watch?v=RQ9_TKayu9s}

{https://www.youtube.com/watch?v=Buxejhpbois}

Το 2000 η Νέλσον έβγαλε δικό της τραγούδι, το «Dear Marshall», στο οποίο ζητούσε συγγνώμη στον Eminem και του ζητούσε να σταματήσει να την εξευτελίζει. Οχτώ χρόνια αργότερα εξέδωσε τα απομνημονεύματά της με τίτλο «My Son Marshall, My Son Eminem». Στο βιβλίο υπερασπιζόταν τον εαυτό της απέναντι στις κατηγορίες του για παραμέληση και κακοποίηση.

Τελικά, πέντε χρόνια αργότερα ο Eminem με το «Headlights» της ζήτησε συγγνώμη γιατί αποκάλυψε τη σχέση τους μέσω των τραγουδιών του. «I don’t hate you ’cause, Ma / You’re still beautiful to me, ’cause you’re my Ma», τραγουδούσε μεταξύ άλλων σε αυτό.

{https://www.youtube.com/watch?v=b1-ZCylbG7c}

Πηγή: Variety