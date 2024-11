«A Monkey Shine»: Από τη Νέα Ορλεάνη στην Αθήνα

Το ελληνικό alternative rock συγκρότημα «A Monkey Shine», με επιρροές από grunge, blues, rock και ambient, προσφέρει απλόχερα με τη μουσική του συναίσθημα, δημιουργικότητα, ατμόσφαιρα και ουσιώδεις στίχους.

Το πρώτο τους άλμπουμ, με τίτλο «Altered State», περιγράφει ένα ταξίδι παρατηρητικότητας, υπαρξιακής αμφισβήτησης και αναμνήσεων που έχουν χαράξει μια νοητή γραμμή μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, η οποία αναδιπλώνεται μέσα από τη σύνδεση των λέξεων με τις μελωδίες.

Το άλμπουμ τους επιλέχθηκε από την αεροπορική εταιρεία AIR CANADA να συμπεριληφθεί στα In Flight music Entertainment playlists από τον Ιανουάριο του 2025.

Το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον ιδρυτή του συγκροτήματος, Γιώργο Τόλια, ο οποίος εξιστορεί την ιδέα πίσω από τη δημιουργία της μπάντας, περιγράφει το συναισθηματικό ταξίδι που αποτέλεσε «χάρτη» για την σύνθεση του άλμπουμ, αλλά και το μέλλον, που σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, φαντάζει αβέβαιο.

Πώς συνδυάζεται η Νέα Ορλεάνη με την Αθήνα;

Οι Α MONKEY SHINE δημιουργήθηκαν λόγω της αγάπης μου για τη μουσική, την επιθυμία μου για μουσική δημιουργία μεσώ του αγαπημένου μου μουσικού οργάνου που είναι το ηλεκτρικό μπάσο και μια ανάγκη μου να εκφράσω κάποια συναισθήματα που με συνοδεύουν πολύ καιρό τώρα. Κάποιες προσωπικές εμπειρίες ζωής, μνήμες και ιστορίες που άκουσα από ανθρώπους κοντινούς μου ή μη, με ώθησαν να προσπαθήσω να μιλήσω μέσα από την μουσική και τους στίχους.

Την ιδέα για το πρότζεκτ την ξεκίνησα στην Νέα Ορλεάνη όπου είχα εγκατασταθεί από το 2015 με την σύντροφο μου Κάρεν και την γάτα μας και ήμουν βοηθός ηχολήπτη στο στούντιο μουσικής παράγωγης The Marigny Recording Studio του φίλου μου και μουσικού Rick Nelson (The Afghan Whigs, The Twilight Singers). Εκεί γνώρισα και άκουσα πολλούς επαγγελματίες μουσικούς της jazz, blues και rock και κάτι πυροδότησε μέσα μου να αρχίσω να γράφω κάτι στο ηλεκτρικό μπάσο για την πόλη και τις ιστορίες που άκουγα για τον τυφώνα Κατρίνα και τις καταστροφές που έφερε η πλημμύρα σε πολλές γειτονίες της

Όταν γυρίσαμε Ελλάδα, λίγο πριν την πανδημία, ξεκίνησα με την βοήθεια του φίλου και πιανίστα Νικόλα Σπηλιωτόπουλου και του κιθαρίστα Άκη Γιαννικόπουλου να γράφουμε δύο αρχικές μου ιδέες και παράλληλα αρχίσαμε να ψάχνουμε άλλους μουσικούς για να στήσουμε ένα σχήμα. Η χρονοβόρα προσπάθεια να στήσουμε μια μπάντα δεν ευδοκίμησε τελικά για πολλούς λόγους και λόγω της πανδημίας, επίσης. Τότε αποφάσισα να συνεχίσω την διαδικασία μόνος μου με την βοήθεια του πιανίστα μόνο Νικόλα Σπηλιωτόπουλου. Πάντα μου άρεσε το πιάνο και το είχα φανταστεί σε 3 κομμάτια μας σαν βασικό όργανο.

Όταν τελικά συνθέσαμε τα 3 πρώτα κομμάτια ψάξαμε στούντιο και session μουσικούς για να ξεκινήσουμε ηχογράφηση και το ένα έφερε το άλλο. Σιγά σιγά, με υπομονή και επίμονη, ξεκινήσαμε την δημιουργία του πρώτου δίσκου μας. Παράλληλα με την παράγωγη του δίσκου, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του ηχολήπτη Jim Katsarou στο στούντιό του, στο Underground Μusic Studios στην Αθηνά, έψαχνα μουσικούς να ενταχθούν στην μπάντα σαν μόνιμοι.

Μετά από πολύ καιρό καταφέραμε να κλειδώσουμε στο τελικό σχήμα με σύνολο 6 μέλη, το οποίο ονόμασα «A MONKEY SHINE» λόγω ενός αγαπημένου μου βιβλίου και ταινίας, βασισμένης στο βιβλίο, του George Romero με τιτλο MONKEY SHINES

Το άλμπουμ σας περιγράφεται ως γεμάτο από προσωπικές εμπειρίες. Τι ενέπνευσε τα τραγούδια; Υπάρχει κάποιο που ξεχωρίζει και γιατί;

Οι τρόποι που με επηρέασε η Νέα Ορλεάνη ήταν πολλοί και περιγράφονται μέσα από τους στίχους και το ύφος των τραγουδιών αυτών, καθώς και από τον τίτλο των κομματιών. Το άλμπουμ δεν είναι βασισμένο όλο πάνω στις εμπειρίες μου από την Νέα Ορλεάνη.

Τα κομμάτια του άλμπουμ και οι στίχοι του θίγουν θέματα όπως την απώλεια αγαπημένων προσώπων, τη σημασία και τη δύναμη της αγάπης, προσωπικές εμπειρίες από τη Νέα Ορλεάνη και το Mississippi καθώς και ιστορίες από τους κάτοικους εκεί, road trips in the American South, την απόγνωση και αποξένωση, τα υπαρξιακά ερωτήματα που μας ακολουθούν, την καθημερινή μάχη για επιβίωση, την δύναμη της φίλιας, τις δύσκολες καθώς και τις σκοτεινές άλλα και τις χαρούμενες στιγμές της ζωής.

Όπως λέει και ο τίτλος «Altered State», το ντεμπούτο άλμπουμ «tries to challenge the notion of changes throughout our lives».

Το τραγούδι Audiotrip είναι αυτό που ξεχωρίζει και αυτό που δημιουργήθηκε πρώτο σε συνεργασία με τον Νικόλα Σπηλιωτόπουλο.

Το τραγούδι αυτό έγινε σε συνεργασία με τον master bluesman Duke Garwood (μουσικός συνεργάτης του Mark Lanegan) στη φωνή και ξεχωρίζει γιατί είναι αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας μου που έφυγε από τη ζωή το 2009. Για έμενα είναι το πιο συναισθηματικό και γλυκά μελαγχολικό τραγούδι στο άλμπουμ.

Γιατί έχετε επιλέξει αγγλικό στίχο και όχι ελληνικό;

Όλο το στιχουργικό κομμάτι το έχω εγώ πάνω μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εκφράζομαι καλύτερα στην αγγλική γλωσσά. Είμαι Ελληνοκαναδός επίσης. Ο αγγλικός στίχος μπορεί να περάσει και τα ελληνικά σύνορα και να ακουστεί στο εξωτερικό, κάτι που με τον ελληνικό δεν μπορεί να γίνει τόσο εύκολα ή καθόλου. Το αλμπουμ ALTERED STATE στοχεύει και το έχει πετύχει να ακούγεται και στο εξωτερικό.

Πόσο εύκολο είναι για μια νέα μπάντα να μπει στον χώρο και ποιες είναι οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει;

Οι δυσκολίες για μια νέα μπάντα είναι πάντα πολλές. Δεν έχει ιστορικό/βιογραφικό, δεν έχει τις κατάλληλες γνωριμίες και δεν έχει την υποστήριξη που χρειάζεται από άλλους καλλιτέχνες οι μπάντες της μουσικής σκηνής, όποια κι να είναι αυτή.

Επίσης, βλέπω να υπάρχει ένας βλακώδης ανταγωνισμός στην πολύ μικρή ελληνική σκηνή που κατά την γνώμη μου δεν βοηθάει καθόλου στο να πάει μπροστά στο σύνολο. Δεν έχουμε τα περιθώρια να τρωγόμαστε μεταξύ μας, γενικώς σε όλα τα επίπεδα.

Μια νέα μπάντα πρέπει μονή της να πατήσει στα πόδια της και να προχωρήσει δημιουργώντας τις σωστές γνωριμίες στην πορεία με πολύ προσοχή και διορατικότητα, αν θέλει να έχει διάρκεια. Η σχέση των μελών της καλό είναι να είναι ξεκάθαρη και ειλικρινής.

Όσον αφόρα τους A MONKEY SHINE γενικώς, δεν είδα υποστήριξη από άλλες παλιότερες ελληνικές ροκ μπάντες γνωστών μου ή μη αλλά είδα υποστήριξη από ραδιοφωνικούς παραγωγούς, μουσικούς συντάκτες και κριτικούς σε webzines and fanzines, ακροατές, φίλους.

Ποια είναι η πιο χρήσιμη συμβουλή που έχετε πάρει ή θα θέλατε να δώσετε ως μουσικοί;

Μου είχαν πει κάποιοι μουσικοί που γνώρισα στην Νέα Ορλεάνη να προσπαθήσω να είμαι πάντα ταπεινός, always stay humble in the face of music.

Επίσης, καλό είναι να πειραματίζεσαι μουσικά και ηχητικά και να μην μένεις στάσιμος σε ένα ύφος μουσικής συνέχεια. Να συνδυάζεις διάφορα ειδή μουσικής έξυπνα, με στόχο να δημιουργείς κάτι πρωτότυπο.

Για να εξελιχθείς σαν μουσικός, καλό είναι να ακούς καλά, την οποιαδήποτε μουσική και να είσαι ανοιχτός σε ερεθίσματα.

Το γνωστό ερώτημα «ποσοτητα η ποιοτητα» εξαρτάται από τον κάθε καλλιτέχνη ξεχωριστά και τους στόχους που βάζει.

Για εμένα προσωπικά η ποιότητα έρχεται πρώτη, παρόλο που υπάρχει πολύ υποκειμενικότητα στις γνώμες για το τι είναι ποιοτικό ή μη, στη τέχνη γενικά.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα σας; Τι σχέδια έχετε για το μέλλον;

Το μέλλον είναι άγνωστο και το πάμε μέρα παρά μέρα. Τα πολύ μακρινά σχέδια, γενικά τα αποφεύγουμε αλλά από του χρόνου, αν είμαστε καλά θα θέλαμε να δουλέψουμε πάνω σε καινούρια μουσική και σιγά σιγά να πάμε ενδεχομένως προς ένα δεύτερο άλμπουμ. Παράλληλα, κάποια στοχευόμενα live να μας κρατάνε σε φόρμα και μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε ένα μικρό τουρ στην Ευρώπη.

Επίσης, με τον Νικόλα Σπηλιωτόπουλο δοκιμάζουμε συνθετικές ιδέες για μουσική επένδυση σε ταινίες ή σίριαλ, σαν soundtrack και μουσική για music libraries. Έχουμε ήδη την πολύ μεγάλη χαρά ότι κάποια κομμάτια από το άλμπουμ μας τα διάλεξε η αεροπορική εταιρεία AIR CANADA για τα In-Flight Music Entertainment Systems and playlists. Γενικώς, εκτός από εναλλακτική ροκ μπάντα το project αυτό στοχεύει και σε αλλά μουσικά μονοπάτια.