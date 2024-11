Ο Ρίτσαρντ Γκιρ έκανε άσεμνη χειρονομία σε παρουσιάστρια σε live εκπομπή (βίντεο)

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή της Savannah Guthrie στο NBC για να μιλήσει για την νέα τηλεοπτική σειρά που συμμετέχει, The Agency.

Αφού έδειξαν το τρέιλερ της σειράς η κάμερα γύρισε στο στούντιο και απαθανάτισε τον Ρίτσαρντ Γκιρ να κάνει την άσεμνη χειρονομία με το μεσαίο δάχτυλο. Η παρουσιάστρια προσπαθούσε απελπισμένα να το καλύψει με τα χαρτιά που κρατούσε αλλά εκείνος επέμενε. Και είχε λόγο.

«Μόλις έκανες μία άσεμνη χειρονομία σε μία πρωινή οικογενειακή εκπομπή» του είπε η παρουσιάστρια και αστειεύτηκε λέγοντας πως κάτι ανάλογοι έκανε και η Cher την προηγούμενη μέρα. «Δεν ξέρω τι συμβαίνει» είπε.

Με απόλυτη ψυχραιμία ο Γκιρ είπε πως η χειρονομία ήταν η απάντησή του καθώς το έκανε και στο τρέιλερ αλλά το έκοψαν λίγο πριν φανεί στην εκπομπή.

«Δεν το δείξατε αλλά ακριβώς αυτό έκανα εκείνη τη στιγμή στη σκηνή. Το πλάνο είναι αυτό ακριβώς» εξήγησε ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η παρουσιάστρια του απάντησε πως τι σημασία έχει ότι το έκοψαν αφού το έκανε ούτως ή αλλιώς live.

?#BREAKING: Richard Gere flips off Today host Savannah Guthrie after they aired an edited clip from his new show The Agency.



This is what happens when TDS gets the best of you!!



??? pic.twitter.com/D7its9Zk9k