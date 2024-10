Τρία μπαρ της Αθήνας στα 100 καλύτερα του κόσμου για το 2024

Το The World’s 50 Best Bars ανακοίνωσε τα μπαρ που βρίσκονται στις θέσεις 51-100.

Τρία αθηναϊκά μπαρ συμπεριλήφθηκαν στη λίστα με τα 100 καλύτερα του κόσμου, για το 2024.

Πρόκειται για τη λίστα που ανακοινώνει κάθε χρόνο το «The World’s 50 Best Bars». Αρχικά, ανακοινώθηκαν τα μπαρ που βρίσκονται στις θέσεις 51-100 για φέτος και ανάμεσά τους βρίσκονται τρία της Αθήνας.

Το «The Bar in Front of the Bar» είναι στη θέση 51 της λίστας.

{https://www.instagram.com/p/C5XptBfIuZT/}

Στη θέση 60 βρίσκεται το «The Clumsies».

{https://www.instagram.com/p/DAA9L17sd4L/?hl=en}

Το «Barro Negro» βρίσκεται στο Νο68 της λίστας.

{https://www.instagram.com/p/C5tK939IeK6/}

Το «The World’s 50 Best Bars» είναι μία ετήσια λίστα που εκδίδεται από το 2009. Αποτελεί μία κατάταξη για μπαρ, η οποία προκύπτει από τις ψήφους 680 ειδικών από όλο τον κόσμο.

Οι θέσεις 1-50 της λίστας θα ανακοινωθούν στις 22 Οκτωβρίου, όταν θα γίνει η τελετή απονομής των βραβείων στη Μαδρίτη.

{https://www.youtube.com/watch?v=c4UlfLEwT0k}