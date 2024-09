Οι Cure κυκλοφορούν το πρώτο single τους μετά από 16 χρόνια (βίντεο)

Το τραγούδι «Alone» ωστόσο οι Cure το παίζουν στα live τους εδώ και δύο χρόνια.

Στις 26 Σεπτεμβρίου οι Cure κυκλοφορούν το πρώτο τους single μετά από 16χρόνια. Πρόκειται για ένα όμως γνωστό τραγούδι στο κοινό τους καθώς η μπάντα το παίζει live ήδη δύο χρόνια.

Το κομμάτι είναι το πρώτο από τo άλμπουμ τους «Songs of a Lost World». Οι Cure ετοιμάζουν την επιστροφή τους εδώ και χρόνια ενώ βρίσκονταν στην περιοδεία Shows of a Lost World. Έπαιξαν για πρώτη φορά live το «Alone» πριν από σχεδόν δύο χρόνια στην Arēna Rīga στη Λετονία.

Άνοιγαν κάθε συναυλία της περιοδείας τους με τραγούδια από το ακυκλοφόρητο άλμπουμ τους και σταδιακά εισήγαγαν στο setlist και νέα τους τραγούδια.

Τα «A Fragile Thing», «Endsong», «I Can Never Say Goodbye», «And Nothing Is Forever» και «Another Happy Birthday» επίσης τα έχουν ερμηνεύσει live αλλά δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη. Όπως αποκάλυψε ο Smith στο περιοδικό Rolling Stone, το 2019, οι Cure ετοίμαζαν τα τραγούδια για πάνω από 5 χρόνια πριν. Τότε ο τίτλος του άλμπουμ ήταν «Live From the Moon».

«Φαίνεται πως συνεχώς ξαναγράφουμε κομμάτια. Δεν νομίζω ότι τα έχω πετύχει όλα. Έχω τραγουδήσει τα περισσότερα από αυτά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι (στο άλμπουμ) τα καλύτερα» είχε πει ο Robert Smith.

{https://www.instagram.com/p/DAQd6WeoPsj/?hl=el}

{https://www.instagram.com/p/DAMEHBIITMR/?hl=el}